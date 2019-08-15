Экс-главе ТУ Росимущества в Пермском крае придется заплатить 15 тыс. рублей

Ленинский суд Перми подтвердил законность штрафа, наложенного на бывшего руководителя ТУ

Росимущества в Пермском крае Дениса Молодых. Как сообщает пресс-служба УФАС, антимонопольное ведомство оштрафовало чиновника на 15 тыс. руб. за незаконный отказ в участии в торгах одному из предпринимателей в 2018 году. В ходе аукциона на право заключения аренды гаражных боксов одного из претендентов не пустили в кабинет, где проходили торги. Бизнесмен пожаловался на господина Молодых в УФАС, который и наказал теперь уже экс-руководителя. Попытка Дениса Молодых отменить штраф в суде успехом не увенчалась.

Денис Молодых возглавлял ведомство с осени 2016 года до апреля 2019-го. До работы в Росимуществе он работал замминистра транспорта Пермского края.