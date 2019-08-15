Чистая прибыль БСЗ выросла вдвое по сравнению с 2018 годом

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) более чем вдвое увеличил чистую прибыль по итогам I полугодия 2019 года. Это следует из отчета о финансовых результатах, размещенного на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». Выручка общества за I полугодие текущего года составила 3,8 млрд руб., это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 17%.

АО «Березниковский содовый завод» — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России, его доля на товарном рынке составляет около 15%. 95,84% уставного капитала предприятия (99,13% обыкновенных акций) принадлежит АО «Башкирская содовая компания» (входит в «Башхим»).