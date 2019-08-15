Соликамскбумпром вдвое увеличил чистую прибыль в I полугодии 2019 года

АО «Соликамскбумпром» опубликовало финансовую отчетность за I полугодие 2019 года. Согласно документу, размещенному на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», выручка общества составила 7,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Чистая прибыль компании указана в размере 714 млн руб., что почти вдвое превышает показатель I полугодия 2018 года.

АО «Соликамскбумпром» производит газетную бумагу, которая поставляется более чем в 60 стран. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. Собственниками АО являются представители менеджмента компании и другие физические лица.