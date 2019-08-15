Назначен новый управляющий Челябинского отделения Центробанка России

Управляющей отделения по Челябинской области уральского главного управления Центрального банка России назначена Елена Федина. Она заняла этот пост 14 августа. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с госпожой Фединой и обсудил вопросы взаимодействия и перспективы развития региональной банковской системы, сообщает пресс-служба врио губернатора.

На встрече с врио губернатора Алексеем Текслером Елена Федина сообщила, что главной своей задачей видит увеличение доступности финансовых услуг для населения. «Кроме финансового рынка, интерес ЦБ представляет макроэкономический блок, это важно при решении вопросов по денежно-кредитной политике», - рассказала Елена Федина.

Елена Федина работает в системе Банка России с 1990 года. С 2014 по 2017 годы занимала должность заместителя управляющего отделением ЦБ РФ по Челябинской области. В 2017 году была назначена заместителем начальника уральского главного управления Банка России.