Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов похвалил Удмуртию за создание карты инвестиционных возможностей. Он отметил, что ее должен иметь каждый регион страны, так как это позволит субъектам облегчить работу, в том числе с институтами развития госкорпорации. «Я считаю, что здесь Удмуртия является примером. У нас есть инвестиционно привлекательные регионы, но чтобы так это было совсем серьезно отработано — это единицы регионов»,— сказал господин Шувалов.

Карта инвестиционных возможностей Удмуртии представляет собой документ, в который вошли сведения о более чем 300 инвестиционных площадках и инвестиционных проектах из разных сфер и направлений деятельности. «Это дорожная карта для потенциальных инвесторов, как внутренних, так и внешних. Сегодня мы дополнили этот документ, эту дорожную карту 61 проектом на сумму 95 млрд руб., которые мы хотели бы и готовы, и уже реализуем с командой ВЭБ.РФ»,— добавил глава Удмуртии Александр Бречалов.