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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов похвалил Удмуртию за создание карты инвестиционных возможностей

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов похвалил Удмуртию за создание карты инвестиционных возможностей. Он отметил, что ее должен иметь каждый регион страны, так как это позволит субъектам облегчить работу, в том числе с институтами развития госкорпорации. «Я считаю, что здесь Удмуртия является примером. У нас есть инвестиционно привлекательные регионы, но чтобы так это было совсем серьезно отработано — это единицы регионов»,— сказал господин Шувалов.

Карта инвестиционных возможностей Удмуртии представляет собой документ, в который вошли сведения о более чем 300 инвестиционных площадках и инвестиционных проектах из разных сфер и направлений деятельности. «Это дорожная карта для потенциальных инвесторов, как внутренних, так и внешних. Сегодня мы дополнили этот документ, эту дорожную карту 61 проектом на сумму 95 млрд руб., которые мы хотели бы и готовы, и уже реализуем с командой ВЭБ.РФ»,— добавил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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