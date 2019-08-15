Договоры залога активов МУП УИС с Социнвестбанком оспариваются в суде

Внешний управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС, оператор тепловых сетей в Уфе) Дмитрий Молин направил в арбитражный суд Башкирии заявления о признании недействительными ряда сделок должника. Оспариваются в том числе пять договоров залога, которыми муниципальное предприятие в 2017 году передало Социнвестбанку (теперь — «Дом.РФ») оборудование, движимое и недвижимое имущество. Арбитражный управляющий также просит отменить сделку по перечислению предприятием в ноябре 2017 — январе 2019 года 80,6 млн руб. банку «Дом.РФ», 105 млн руб. — «Уфаводоканалу», 1,44 млрд руб. — «Газпром межрегионагазу Уфа», 111,87 млн руб. — ЭСКБ. Основанием для пересмотра сделки Дмитрий Молин считает тот факт, что они были заключены в период подозрительности, предшествующий банкротству «Уфимских инженерных сетей».

Предметом оспаривания являются и четыре дополнительных соглашения УИС с «БашРТС» (входит в «Интер РАО»), которые были заключены к договорам залога недвижимого и движимого имущества 2014 года.

«Дом.РФ», в свою очередь, направил встречное заявление к Дмитрию Молину о признании его действий незаконными.

Разбирательство назначено на 10 сентября.

УИС — основной оператор тепловых сетей Уфы. С июня находится в процедуре наблюдения. Инициатор банкротства предприятия — «БашРТС». Структура «Интер РАО» является крупнейшим кредитором муниципального предприятия с суммой требований 1,2 млрд руб.

Влада Шипилова