На Михайловском Перевале возле Геленджика сгорел пассажирский автобус

Фото: скриншот с видео

Вечером 14 августа около 20:00 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в селе Михайловский Перевал на федеральной трассе М-4 «Дон» горит рейсовый автобус. В 20.45 к месту пожара были направлены спасательные подразделения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 21:01 – по прибытию к месту пожара первого подразделения – пассажирский автобус горел уже по всей своей площади. В 21:04 произошла локализация пожара на площади 20 кв. м. В 21:12 пожар был полностью ликвидирован.

По уточненной информации, автобус следовал по маршруту Архипо-Осиповка – Таганрог. Всего в нем находилось 19 пассажиров и два водителя. Как сообщил на своей страничке в Intagram мэр Геленджика Алексей Богодистов, задымление салона произошло при подъеме автобуса в гору. «Все пассажиры покинули автобус, водитель справился с задымлением, но в какой-то момент пламя вспыхнуло», - пишет градоначальник.

По его словам, никто из 19 пассажиров, направлявшихся в Таганрог, и двух водителей не пострадал. Люди успели также спасти свои вещи.

«Потушили пожар два Геленджикских пожарных расчета. Полицейские очень быстро наладили движение на федеральной дороге. Людей, попавших в беду, не бросим. Уже занимаемся расселением их в Архипо-Осиповке. Выделенный ПАТО автобус отвезет людей к месту размещения», - сообщил господин Богодистов.

Дмитрий Михеенко