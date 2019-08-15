Начальника колонии будут судить за сокрытие побега осужденного

Чердынский суд начнет рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии ГУФСИН по Пермскому краю, обвиняемого в сокрытии побега заключенного.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в августе 2014 года один из осужденных, отбывавший наказание в колонии, совершил побег. Об этом было доложено начальнику учреждения, однако офицер, чтобы избежать ответственности, не стал оформлять необходимых документов и передавать ориентировку на беглеца в полицию и подразделения розыска. Спустя два дня беглеца задержали сотрудники оперотдела колонии. Однако о сокрытии информации о побеге узнали сотрудники УФСБ. На основании их материалов СУ СКР возбудило уголовное дело, начальнику колонии было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ближайшее время Чердынский суд назначит дату начала процесса.