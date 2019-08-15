Лимита нет

ВЭБ.РФ может профинансировать ряд инфраструктурных проектов в Удмуртии. Об этом по итогам совещания в Ижевске заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов. Всего ему презентовали 61 проект на 95 млрд руб., в частности по модернизации транспортной системы на сумму до 13 млрд, системы водоснабжения и водоотведения на 15 млрд, развития жилой застройки и общественных пространств. Господин Шувалов заявил, что при наличии ответственных соинвесторов и оправданности участия госкорпорации в проектах они могут быть профинансированы ВЭБ.РФ.

Презентацию инвестиционных проектов, по которым у республики имеется серьезная заинтересованность, проводили 14 августа на производственной площадке ООО «ЛАДА Ижевский автомобильный завод». Большая делегация ВЭБ.РФ работала в Удмуртии в течение двух дней. Как пояснил вначале глава Удмуртии Александр Бречалов, они уже тщательно проработаны и просчитаны, и республика надеется на участие в их реализации ВЭБ.РФ и его институтов развития. Игорю Шувалову подробно представили самые крупные проекты в инвестиционном аудите. О некоторых из них уже было объявлено в публичном поле, однако основные параметры по требуемым объемам финансирования и возможных инвесторах были презентованы впервые.

В частности, директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов представил планы по модернизации трамвайно-троллейбусной сети Ижевска. По его словам, износ парка превышает 80%, при этом 40% путей требуется капитальный ремонт. Проект прорабатывается со специалистами ВЭБ.РФ, сейчас формируется финансовая модель. Срок реализации 15-20 лет. «Это обновление 120-135 трамваев, приобретение 160 троллейбусов. Капитальный ремонт 75 километров пути, это объем инвестиций до 13 млрд. Все это позволит увеличить пассажиропоток в Ижевске до 95 млн человек в год (86 млн в 2018 — “Ъ-Удмуртия”). Какой мы видим роль ВЭБ в данном процессе? Это структурирование самой сделки и непосредственное участие в концессионном соглашении по муниципальному предприятию»,— рассказал господин Батов.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, комментируя представленный проект, отметил, что специалисты компании его изучили.

«Помимо обновления электрического транспорта также рассматриваем возможности инвестиции и в автобусный парк, создание единого оператора городского транспорта. Эти мероприятия и наше взаимодействие могут в достаточно короткие сроки полностью поменять ситуацию в области городского транспорта в Ижевске и Удмуртии»,— заявил представитель госкомпании и добавил, что готовность проекта позволяет рассмотреть его в приоритетном порядке.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев презентовал проект реконструкции сетей городского водоканала. По его словам, «статистический» износ фиксируется на уровне 55%, но реальный гораздо выше. Из-за этого приходится дополнительно очищать воду. Кроме того, нынешнее состояние сетей не дает расширяться городской застройке. «Инвестиции, которые необходимы нам для того, чтобы реконструировать и построить новые дополнительные объекты, 15 млрд рублей на 15 лет. Первые шесть лет нам необходимо порядка 3,8 млрд рублей по нашей инвестиционной программе. Сразу оговорюсь, что программа есть, она разработана совместно с коллегами из ВЭБа, мы ее утвердили, и нам остается только выработать те механизмы, которые нам позволят эту программу реализовать»,— сообщил он.

По словам Олега Бекмеметьева, реализовать инвестпроект можно посредством концессии либо лизинга.

«По концессии мы работаем с потенциальными концессионерами, опять же при поддержке команды ВЭБ. На сегодняшний день мы просмотрели практически различные варианты тарифной шкалы, устраивает все, необходимо сделать выбор одну из схем и приступить к реализации проекта»,— добавил глава Ижевска.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин прокомментировал проект, отметив, что «при беглом взгляде» будут интересны оба предложения компаний. Они предлагают разные условия, в частности схему повышения тарифов. Городу предстоит решить, будет ли концессионер выбираться посредством конкурса или это будет частная коммерческая инициатива.

Директор ГУП «ТПО ЖКХ Удмуртии» Иван Ястреб предложил ВЭБ.РФ поучаствовать в финансировании комплексной застройки города Можги. Проекты развития представили также ряд коммерческих компаний. Так сооснователь Hudway Иван Клабуков рассказал о возможностях установки на автомобилях системы для вывода всей необходимой информации на лобовое стекло. Переговоры ведутся с крупнейшими автопроизводителями, в частности «АвтоВАЗом». Игорь Шувалов предложил таким оборудованием оснащать автобусы, ответив, что ВЭБ.РФ сейчас занимается развитием системы городского транспорта.

Ранее в тот же день делегации госкорпорации презентовали также проекты развития городской среды. В частности, ВЭБ.РФ предложили профинансировать концессии по реконструкции ледового дворца «Ижсталь» и достройке бассейна. Общий объем инвестиций соответственно составит 650 и 747 млн руб. В качестве концессионера выбрано, как ранее сообщалось, АО «КСК «Зенит», находящееся в республиканской собственности. Главы Глазова, Воткинска и Сарапула представили проекты развития городских общественных пространств.

Подводя итоги, Игорь Шувалов отметил, что ВЭБ.РФ особенно интересны сейчас проекты развития общественного транспорта, водопроводных сетей и городской среды. При этом он отметил качество работы правительства Удмуртии с инвесторами, проведенный с участием PwC инвестиционный аудит позволяет лучше оценивать потенциал региона. «Не все, конечно, проекты из представленных мы профинансируем. Я уверен, что большинство из них будут профинансированы частными инвесторами. Если будет необходима поддержка ВЭБ.РФ через гарантию или более длинный кредит, с удовольствием поучаствуем в таких проектах. Там, где наше участие востребовано, оправдано и там, где капитал по нашей экспертизе будет возвращен, нам нужен смелый, но ответственный соинвестор. Мы будем участвовать в этих проектах. С нашей стороны лимита нет»,— заявил господин Шувалов.

Глава Удмуртии отметил, что сотрудничество с ВЭБ.РФ и институтами развития уже успешно налажено, в частности 240 млн руб. было привлечено из фонда развития моногородов, с 2015 года объем кредитов, выданных предприятиям региона Корпорацией МСП, составил более 2,4 млрд руб. «Те национальные проекты, которые инициировал президент РФ и средства, который идут на социальный блок, надо обслуживать. Без сильной экспортно-орентированной экономки и роста производительности труда сложно сделать»,— резюмировал господин Бречалов.

Михаил Красильников