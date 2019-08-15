УФАС приостановило конкурс на закупку интерьеров для вагонов метро за 182 млн рублей

Санкт-Петербургское УФАС приостановило объявленный ГУП «Петербургский метрополитен» конкурс на поставку интерьеров для вагонов метро на сумму 182 млн рублей. Причиной такого решения стала поступившая в антимонопольное ведомство жалоба от ООО «Моспик». Заявителя не удовлетворили указанные в техзадании требования, что, по его мнению, может нарушать закон о госзакупках.

Речь идет о недостаточно конкретном описании интерьеров закупаемых вагонов, а также о недопустимости объединения в один лот товаров, относящихся к различным группам ОКВЭД. Рассмотрение жалобы состоится 20 августа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по жалобам ООО «Моспик» УФАС уже приостанавливало несколько конкурсов петербургского метрополитена, включая тендер на право заключения договоров на поставку запчастей к вагонам метро с начальной ценой контракта более 615 млн руб. и запчастей для подвижного состава за 268 млн руб.