Проект Новороссийского порта с СКЖД позволил повысить выгрузку на 5%

Внедрение в 2018 году единой диспетчерской информационно-логистической системы Новороссийского морского торгового порта и Северо-Кавказской железной дороги позволило в первом полугодии 2019 года повысить выгрузку в ПАО «НМТП» на 5%. Уточняется, что в первой половине текущего года количество штормовых дней в Новороссийске увеличилось в полтора раза.

Как сообщили в пресс-службе НМТП, в рамках проекта были объединены информационные системы Новороссийского порта и СКЖД, что позволило организовать автоматическое регулирование вагонных потоков от начала погрузки до выгрузки в порту. В логистических центрах дороги и порта установили информационные табло, на которых система в режиме реального времени отображает план работы и его выполнение, остатки и подход грузов, планы прибытия поездов с глубиной до двух суток, опаздывающие поезда, а также планы и фактическую погрузку в адрес порта. Система при расчете планов движения поездов учитывает оперативную ситуацию в порту: план подхода судов, погодную обстановку, ситуацию на подходах к Новороссийску в целом. На табло в автоматическом режиме выводятся управляющие команды по ускорению или замедлению грузопотоков.

СКЖД планирует распространить опыт внедрения данной системы на других собственников-грузоотправителей и операторов подвижного состава, что может в перспективе позволить выстраивать сквозные модели организации перевозочного процесса.

Василий Хитрых