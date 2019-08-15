Исполнитель убийства иркутского предпринимателя осужден в Красноярске

Красноярский краевой суд огласил приговор исполнителю и пособнику убийства иркутского предпринимателя, совершенного в 2013 году. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Шесть лет назад в Ленинском районе Красноярска был убит 38-летний коммерсант, занимавшийся продажей пылесосов. Смерть наступила от множественных ножевых ранений. Правоохранители органы завели уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), раскрыть его удалось только в 2017 году.

Оказалось, что убийство было заказным, а устранить коммерсанта решил его компаньон, чтобы стать единоличным владельцем бизнеса. За устранение партнера он был готов выложить 1 млн руб. С предложением организовать убийство заказчик обратился к своему знакомому, который в свою нанял двух мужчин. Для исполнения «заказа» те приехали из Иркутска в Красноярск. В течении нескольких дней они выслеживали предпринимателя, а 31 октября 2013 один из них убил его.

В 2017 году все четверо были задержаны. Сейчас перед судом предстали исполнитель и пособник убийства. Первого приговорили к 9,5 годам колонии, второму присудили восемь лет заключения. Дело в отношении заказчика и организатора убийства будет рассмотрено позже.

Илья Николаев