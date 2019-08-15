Dodge представил особый Charger SRT Hellcat Widebody

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Фото: Dodge

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Фото: Dodge

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Фото: Dodge

Автомобиль построен на базе нового Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, представленного в июне 2019 года, но отличается от исходной модификации более мощным 6,2-литровым турбированным V8 мотором (727 л.с. против 717 л.с.) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и особым оформлением кузова.

Седан окрашен в эксклюзивный цвет B5 Blue (доступны и другие варианты оформления), который дополнен белой вставкой в задней части кузова. Машина получила особые 20-дюймовые колесные диски с темным декором и черные тормозные механизмы Brembo. В салоне появились вышитые эмблемы Daytona, прострочка обивки синей нитью, карбоновая отделка передней панели и новый руль с усеченным ободом.

Тираж Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition составит всего 501 экземпляр — по числу оригинальных Dodge Charger Daytona, сделанных в 1969 году.