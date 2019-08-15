В Уфе из-за тумана задержан вылет трех рейсов

В Уфе сегодня задерживается вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Даламан (Турция): самолеты авиакомпаний «Победа», «Смартавиа», «Ред вингз» не смогли вовремя приземлиться из-за тумана и были отправлены на дополнительные аэродромы в Челябинск, Нижнекамск и Казань, сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.

В Уфу задерживается прибытие рейсов из Санкт-Петербурга («Нордавиа»), Москвы («Победа»), Нижневартовска («Уральские авиалинии»), Даламана (Турция, «Ред вингз»), Саньи (КНР, «Ай флай»).

Ирина Самойлова