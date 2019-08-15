Центральный аппарат СКР взял под контроль дело о пропаже ребенка в Омской области

Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования уголовного дела о пропаже трехлетнего мальчика в Омской области, заявил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Глава ведомства поручил руководству регионального следственного управления в рамках предварительного следствия подключить дополнительные силы и средства для поиска ребенка в круглосуточном режиме, а также проверить все возможные версии его исчезновения»,— сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

События произошли днем 13 августа в Большереченском районе. По данным следствия, родители оставили трехлетнего мальчика одного в салоне автомобиля, а сами ушли в лес собирать ягоды. Когда они вернулись через 15 минут, ребенка в машине уже не было. После самостоятельных трехчасовых поисков они обратились в органы внутренних дел.

В поисках ребенка участвуют СКР, МВД, МЧС, Росгвардия, а также общественные организации «Доброспас» и «Лиза Алерт».

Илья Николаев