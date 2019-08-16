Своими руками

Если в «жирные» нулевые большинство людей стремились найти престижную работу в офисе (настоящим гимном тех лет была песня группы «Ленинград» «Менеджер», вышедшая в 2003 году и определившая лицо поколения), то сегодня все иначе. С переменами в устройстве мира изменились и рабочие тренды. Осознанность, время для себя, любимое дело и желание получать от жизни удовольствие стали куда более важными категориями в системе ценностей миллениалов, чем престижный статус, работа до потери пульса и высокая зарплата. Еще одна тенденция — рост популярности профессий, связанных с ручным трудом, которые переживают сегодня настоящий ренессанс. «Коммерсантъ Стиль» поговорил с четырьмя совершенно разными героями, которые предпочли ручной труд офисной работе.

Нынешнее поколение специалистов все больше задумывается об экологии, старается разделять мусор, отдавать старые вещи на благотворительность или отправлять на переработку. Вместе с осознанностью и новыми смыслами в жизнь миллениалов пришла и тенденция заниматься не «чем-нибудь» — лишь бы заработать деньги, а любимым делом. Довольно часто в этой роли выступают современное искусство, кулинария или другие занятия, связанные с ручным трудом.

«Коммерсантъ Стиль» поговорил с представителями современного «ремесленничества», чтобы обсудить, почему работа руками часто приносит больше удовлетворения и счастья, чем офисная, правда ли, что ремесленные профессии возвращаются в жизнь продвинутых горожан, и насколько это может быть серьезным и выгодным занятием.

Саша Мершиев

Дизайнер интерьера, декоратор, владелец творческой мастерской «МершСтудия», преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

— Я десять лет проработал в банке, но заниматься интерьерами мне хотелось всегда: поработать руками, с цветом, светом, красками. Так я и пришел к декору мебели: поступил в Британскую школу дизайна, познакомился с профессией и понял, что хочу заниматься только этим на 100%. Мне кажется, для людей в принципе очень естественно работать руками: у нас хорошо развита мелкая моторика — в свое время у наших предков ручной труд был единственным способом выжить, а в мире гаджетов мы практически перестали использовать этот наш потенциал.

На мои мастер-классы приходят десятки людей, которые хотят что-то сделать своими руками, в конце все уходят довольными. Время, проведенное на занятии,— альтернатива окружающей действительности.

Я не отвергаю телефоны и прогресс, но работа руками сегодня — это познание мира через тактильные ощущения, возврат к нашим корням и отличный способ хотя бы ненадолго остановить ход времени и насладиться моментом здесь и сейчас. Мы дарим старинным рамкам, комодам, шкафам вторую жизнь, переделываем привычные, набившие оскомину предметы в яркие детали интерьера. Они становится выражением наших мыслей, запечатлённых в моменте, которые мы можем сохранить и привнести в свой дом.

Оля Киселева

Основатель ремесленной пекарни «Олин хлеб»

— Я много лет активно занималась гастрономической журналистикой и в какой-то момент увлеклась хлебопечением. Глобально для меня это разные этапы одного процесса — моего развития в любимой теме еды. Без одного не было бы другого: домашнее хобби переросло во вторую полноценную работу. Однажды я пришла на интервью в новый на тот момент бар «Вода», познакомилась с его основателем барменом Виталием Бганцовым, и, слово за слово, он предложил привезти свой хлеб на пробу. Так я начала печь на продажу. С одной стороны, я сразу поняла, что для меня это серьезно и я бы хотела развиваться в этой необъятной сфере. С другой — открыть пекарню прямо сейчас я не планировала. Я неплохо ориентировалась в ресторанном мире и знала, что ниша ремесленного хлеба в Москве три года назад была совсем пуста. Но я не ставила себе задачу сделать из этого бизнес — я просто делала то, что нравится, реализовывалась так, как хотела, и интуитивно шла своим путем.

Спустя два года я чувствую, что до сих пор в самом начале, но вижу, что и пройдено немало: я пекла дома по 30 буханок в день и развозила их сама, а теперь переехала на кухню бара «Веладора», где стала делить духовку с поварами, нашла людей в команду (точнее, они нашлись сами), многому научилась и продолжаю учиться каждый день. Учитывая, как мне везет на этом пути, отвязаться уже не получится!

Никита Грузовик

Основатель одноименного модного бренда

— У меня диплом инженера пищевой промышленности, но я ни дня не работал по специальности. В 2011 году мама научила меня пользоваться швейной машинкой. Сначала я шил только рюкзаки, но около шести лет назад решил, что сумка на пояс станет приятным дополнением к моей линейке. Так появились мои поясные сумки, то есть еще до того, как они превратились в повсеместный модный аксессуар.

Сегодня не нужны серьезные бюджеты и особые «тайные» знания, чтобы добиться своего. Необходимы лишь желание и старание. Если ты действительно вкладываешься в дело, живешь им, то у тебя обязательно получится, тем более рынок этому способствует.

Мне всегда нравилось работать руками, и у меня всегда это получалось — правда, как такового желания шить, творить и зарабатывать на этом деньги у меня не было. Я всего лишь хотел попробовать что-то новое. Попробовал, и до сих пор нельзя сказать, что это полноценный бизнес. Я стараюсь делать то, к чему лежит душа. Если говорить про окупаемость, то она, конечно, есть. На одной идее далеко не уедешь — не стоит забывать, что порой недостаточно сделать продукт, создать сумку, рюкзак или футболку, пусть они даже самые классные на свете. Все равно надо еще постараться сделать так, чтобы люди об этом узнали, заметили и оценили.

Мне кажется, у нас ремесленники, как и в Италии, например, всегда были, есть и будут. Возможно, их не так много, но они есть, и их труд вполне востребован. Для кого-то это жизнь, для кого-то — всего лишь тренд. Главное, что ручной труд растет и развивается.

Лилия Фатхиева

Керамист мастерской Chamotte Bakery

— Тренд на ручной труд, на мой взгляд, связан с тем, что мы сами изменились. Мы стали с большим уважением и интересом относиться к процессу ручной работы. Люди устали от штампов, конвейера, захотелось уникальности, чего-то личного и особенного.

Мне с детства нравилось работать руками — не просто рисовать, а именно придумывать: поделки для выставок в школе, шить одежду куклам. Но я никогда не относилась к детским увлечениям серьезно и уж точно не планировала заниматься этим во взрослой жизни. Параллельно с работой в банке я вела страничку в Instagram, где делала реквизит для фуд-фотографов. Это было скорее мое хобби. Однажды, оказавшись на мастер-классе в студии керамики, я поняла что глина — мой материал.

Когда работаешь в офисе, ты не всегда видишь результаты своей работы. Сейчас, когда я физически создаю новую функциональную вещь, то получаю невероятное удовольствие. То чувство, когда твоя идея получает новую жизнь, бесценно! Мне кажется, керамисты учатся всю жизнь, но более уверенно я стала себя чувствовать, когда сделала свою тысячную тарелку.

Наталья Кудрявцева