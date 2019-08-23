Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно

Фото: Сбербанк

Клиентам Сбербанка доступны существенные скидки на товары для школы.

Предложение банка позволит сократить время на сбор ребенка в школу.

Список необходимых для школы вещей составили эксперты сферы образования.

23 августа 2019 года, Москва — За две недели до начала нового учебного года Сбербанк запускает специальный проект, который поможет родителям школьников быстро и безошибочно собрать все необходимое к 1 сентября и при этом существенно сэкономить.

На сайте размещен чек-лист для сбора детей в школу. Пользователям доступен список нужных товаров и учебных принадлежностей, подобранных экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в учебном заведении в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка, пользователи увидят общую стоимость этих товаров и смогут получить на них существенные скидки.

Пользователи сайта получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в категориях:

• школьная форма;

• рюкзаки и ранцы;

• канцелярские принадлежности;

• товары для творчества; учебная литература и образовательные порталы;

• мебель для учебного процесса.



Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка:>

Мы уверены, что время является самым ценным ресурсом в современной жизни и экономим его родителям перед первым сентября — мы упростили процесс сбора детей в школу и покупки всего необходимого, собрав лучшие предложения ко Дню знаний на нашем сайте. Разумеется, с отличными скидками от десятков партнеров».

Также на сайте доступны статьи для родителей. Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями.