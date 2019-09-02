На втором инновационном энергоблоке поколения «3+» Нововоронежская АЭС завершились испытания на полном уровне мощности

Фото: пресс-служба НВ АЭС

1 сентября 2019 года на пусковом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) завершились испытания на уровне мощности 100%.

– На новом энергоблоке завершилась фаза освоения уровня мощности 100% номинальной, в рамках которой мы успешно провели порядка ста различных пусконаладочных работ и испытаний. Их результаты позволили перейти к следующему этапу – комплексному опробованию оборудования энергоблока или сдаточным испытаниям, регламент которых предусматривает работу энергоблока на номинальной мощности в течение 15-ти суток. В работу будут введены все технологические системы, контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты, автоматические регуляторы, автоматизированная система управления технологическими процессами. Это последние испытания блока перед вводом в эксплуатацию, – отметил заместитель главного инженера по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

Успешное завершение программы заключительных 15-суточных испытаний подтвердит, что оборудование и технологические системы нового энергоблока работают в полном соответствии с проектом. После этого энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 вместе с объектами пускового комплекса будет предъявлен Приёмочной комиссии и комиссии Ростехнадзора для приёмки в эксплуатацию.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на проведение испытаний энергоблока №2 на этапе опытно – промышленной эксплуатации Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего начались пусконаладочные работы оборудования в различных режимах.

Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.