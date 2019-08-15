Белгородэнерго: межведомственные учения по ликвидации последствий ЧС прошли успешно

Фото: Белгородэнерго

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в масштабных совместных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на энергообъектах в условиях низких температур. Межведомственная тренировка стала частью подготовки электросетевого комплекса Белгородской области к отопительному сезону.

В ходе учений перед участниками была поставлена задача отработать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных непогодой. В первую очередь, необходимо было оценить готовность мобильных бригад, спецтехники, системы управления, связи к быстрому реагированию на нештатные ситуации, обеспечить организацию временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения. Важнейшей стала задача проверки эффективности взаимодействия энергетиков с органами исполнительной власти, местного самоуправления, специалистами ГУ МЧС России по Белгородской области, филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС, филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», подрядными организациями для привлечение дополнительных сил и средств при организации аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе.

По замыслу тренировки, 16 декабря 2019 года в Белгородской области резко ухудшились погодные условия. С минусовой до 00С резко повысилась температура воздуха, начался обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром с порывами до 27-30 м/с. В результате из-за налипания мокрого снега на провода, падения деревьев на ЛЭП, начались массовые отключения электроэнергии в 10 районах области. В общей сложности, по данным на 10:00, было обесточено 1109 трансформаторных подстанций, 160 линий электропередачи 6-10 кВ, 4 воздушные линии 110 кВ. В результате без электроэнергии остались 104 населенных пункта, 126 социально значимых объектов, более 99 тысяч человек.

Энергетики сразу же приступили к ликвидации повреждений. Ситуацию взял под контроль штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Белгородской области. Оперативный штаб «Россети Центр Белгородэнерго» организовал проведение аварийно-восстановительных работ. Для повышения эффективности штабной вагон расположился в непосредственной близости от мест массовых технологических нарушений.

После получения данных об отключениях в Белгородэнерго ввели особый режим работы. Были приведены в готовность мобильные подразделения, оснащенные необходимые силами и средствами для восстановления электроснабжения потребителей. Обеспечена доставка необходимой спецтехники к местам повреждений. Специалисты управления производственной безопасности и производственного контроля предварительно проверили наличие у аварийно-восстановительных бригад всех необходимых инструментов, приспособлений и спецсредств.

В первую очередь энергетики запитали социально значимые объекты региона, для чего задействовали 13 передвижных резервных источников электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах принимали участие 48 оперативно-выездных и ремонтных бригад Белгородэнерго, 65 единиц спецтехники, специалисты пяти подрядных организаций и всех участвующих в учениях структур. Для дистанционной диагностики линий электропередачи был поднят в небо беспилотный летательный аппарат, который позволил оперативно определить наличие повреждений.

В результате слаженных совместных действий электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

И.о. первого заместителя директора – главного инженера «Россети Центр Белгородэнерго» Михаил Малыхин отметил: «Учения прошли успешно. Мы еще раз отработали все важные организационные моменты и убедились в готовности всех ответственных служб быстро принимать решения по ликвидации технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными явлениями. Очень важна была отработка практических навыков взаимодействия и информационного обмена между Белгородэнерго, муниципалитетами, спасателями и всеми участниками аварийно-восстановительных работ, что очень важно для оперативного возобновления подачи электроэнергии потребителям».