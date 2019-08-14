Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за критики имама Шамиля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову (фрагмент интервью опубликован в Instagram господина Курбанова, оно выйдет на этой неделе) заявил о недругах республики, которые неверно интерпретировали его слова об имаме Шамиле. «Как преподнесли, о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти. Я их называю так»,— сказал господин Кадыров, комментируя реакцию на его слова в соцсетях, вызвавшую волнения в Махачкале.

Глава Чечни пояснил, что его враги — это не жители Дагестана, а «кнопочные герои», которые нецензурно выражались в отношении его, его отца и чеченского народа. «Они не мусульмане, не последователи имама Шамиля и не его потомки, потому что выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами»,— сказал он.

На прошлой неделе господин Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что за 20 лет пребывания имама Шамиля в Чечне «не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода». Более 100 жителей Махачкалы вышли в знак протеста на улицы.

Имам Шамиль — третий духовный и светский лидер имамата Северный Кавказ (включал в себя юг современной Чечни и значительную часть Дагестана), образованного в 1829 году, национальный герой Дагестана.