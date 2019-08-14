«Ставка на участие бизнеса в жизни Воронежа»

Фото: пресс-служба

В мэрии Воронежа накануне прошло заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором, в частности, обсуждалась Инвестиционная карта города. В ходе мероприятия директор МКУ «Агентство управления проектами» Надежда Санина сообщила, что в инвесткарту внесена актуальная информация о муниципальных объектах, пригодных для размещения коммерческих структур и вложения частных инвестиций. «Отобрать их можно по заданным критериям и оценить окружающую инфраструктуру», – пояснила Надежда Санина.



По ее словам, карта уже востребована бизнесом: на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество заявок на аренду муниципальной собственности. Предприниматели через этот ресурс могут оперативно получить информацию об объектах недвижимости, а самое главное, их актуальный статус. «Теперь мы предлагаем на базе карты создать и калькулятор процедур муниципально-частного партнерства для инвесторов. Это подробное описание механизмов взаимодействия власти с бизнесом с определенным алгоритмом действий. Внедрение такого калькулятора обеспечит прозрачность и открытость процедур в масштабах реализуемых проектов», – рассказала Надежда Санина. Она отметила, что объекты, которые, например, будут переданы в аренду или концессию, не исчезнут с карты, а останутся с отметкой о соответствующем статусе.

Фото: пресс-служба

Мэр Вадим Кстенин во время обсуждения подчеркнул, что администрацией Воронежа делается ставка на участие социально ответственного бизнеса в жизни города. При этом реализация механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) должна принести свои плоды уже в ближайшие несколько лет.

«В городе большое количество рекреационных зон, парков, скверов. Многие годы до них просто руки не доходили. Сейчас в рамках нацпроектов активно реализуются всевозможные программы, благодаря которым муниципалитет приводит пространства в порядок. Например, ведется комплексное благоустройство площади Победы, парка «Орленок», ряда других территорий. Мы понимаем, что этими вопросами надо было заниматься лет 10 назад, и тогда эти объекты не были бы в таком состоянии. Но возможности тратить еще 10 лет на поиски источников бюджетного финансирования у нас нет. Мы постоянно получаем запросы граждан, которые соскучились по хорошему благоустройству. Мы и дальше будем реконструировать объекты за счет программы «Комфортная городская среда», но наша задача привлечь к решению этой задачи и частные инвестиции. Если у нас получится передать в концессию парк «Дельфин», то следующим будет «Танаис». Использование механизма государственно-частного партнерства поможет муниципалитету привести в порядок все городские парки и скверы», – уверен Вадим Кстенин.