Стройка осталась в округе

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций в деле о возврате в муниципальную собственность земельных участков в Волжском районе Саратова. Прокуратура Саратовской области пришла к выводу, что ООО «Ксиан» и ООО «Стройресурс», связанные с депутатом регионального заксобрания Леонидом Писным, получили участки в обход законодательства. Бюджет города потерял не менее 260 млн руб. Застройщик еще не решил, будет ли обжаловать это решение и оценивает убытки в 200 млн руб.

ООО «Ксиан» и ООО «Стройресурс» не смогли обжаловать в кассации решение судов первой и апелляционной инстанций, в соответствии с которыми земельные участки в Волжском районе Саратова, на которых должен был быть построен жилкомплекс «Победа», вернутся в собственность муниципалитета. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение, в соответствии с которым земельные участки были получены незаконно в обход конкурсных ­процедур.

Нарушение в конце прошлого года выявила прокуратура Саратовской области, проверявшая законность выделения земли под жилую застройку.

В суде, как писал „Ъ“, надзорный орган потребовал признать ничтожными сделки о выделении 4,35 га муниципальной земли под ­застройку.

Все участки расположены на Усть-Курдюмском тракте, в районе поворота на поселок Зональный Волжского района Саратова. Их объединяет единый разрешенный вид использования — «многоэтажная жилая застройка: многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями».

Изначально один земельный участок на Усть-Курдюмском тракте площадью 88 тыс. кв. м был передан без конкурса в аренду ОАО «Кит-кэпитал» из Екатеринбурга под строительство развлекательного комплекса. Сейчас компания признана банкротом. Тогда на территории участка проходили «красные линии», строительство на которых запрещено. Однако, согласно проекту, на запрещенных для строительства территориях должны были быть зеленые зоны. В 2016 году «Кит-кэпитал» заключил с ООО «Ксиан» договор переуступки права аренды. «Ксиан» размежевал землю на несколько участков, для которых изменили вид разрешенного использования с земли торговоразвлекательных центров на многоэтажное жилое строительство. После этого ООО передало часть участков в аренду своим учредителям, которые, в свою очередь, переуступили их ООО «Стройресурс». Шесть договоров аренды были заключены в 2016 и 2018 годах с компанией «Ксиан». Еще 16 договоров с 2016го по ноябрь 2018 года были заключены с ООО «Стройресурс».

В результате такой схемы, по расчетам прокуратуры, бюджет Саратова не получил порядка 260 млн руб., так как землю под строительство жилья застройщики должны были получить по результатам открытых аукционов.

Обе строительные компании связаны с депутатом Саратовской областной думы Леонидом Писным. Он является генеральным директором ООО «Стройресурс», соучредитель «Ксиана» — его бизнес-партнер Елена Денисова.

На суде представители застройщика утверждали, что земля получена законно, так как изменение разрешенного вида использования земельного участка основано на правовом акте администрации, то есть с волеизъявления собственника.

Сейчас на спорных участках не ведутся никакие работы. Согласно планам, там должен был появиться шестисекционный 10этажный жилой дом ЖК «Победа». Как указано на сайте объекта, его сдача намечена на второй квартал 2020 года. Еще до суда там было начато строительство жилого дома, канализационной насосной станции, проложена канализационная сеть и кабельные линии.

В ООО «Ксиан» „Ъ“ сообщили, что пока решение, будет ли обжаловано решение кассационной инстанции, не принято. Компания оценивает свои потери в 200 млн руб. с учетом средств, затраченных на приобретение арендных прав на землю. Как пояснили в ООО, согласно решению суда, участки должны быть возвращены муниципалитету в первоначальном виде, то есть ответчику предстоит демонтировать находящиеся на спорных участках объекты недвижимости и проложенные коммуникации. При этом, как утверждают в ООО «Ксиан», инфраструктурные объекты были построены для обслуживания, в том числе, другого дома, уже введенного в эксплуатацию в 2018 году и построенного на средства дольщиков.

Ранее по иску прокуратуры в собственность муниципалитета были возвращены четыре участка общей площадью 43 тыс. кв. м, на которых собиралось вести строительство ООО «Альмир». Застройщик получил землю по схожей схеме.

В областной прокуратуре заявляли, что администрация Саратова систематически допускала предоставление земельных участков без аукционов. По подсчетам надзорного органа, таких случаев было более 180. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко заявлял, что иски подаются только по участкам, на которых не началось строительство и нет обременений.

Юристы считают, что к таким делам приковано внимание властей и общественности, поэтому отменить решение застройщик вряд ли сможет. Глава юридической компании «Аргумент» Андрей Ларин полагает, что судебные решения могут положить конец выделению земли в Саратове застройщикам без конкурсных процедур.

Сергей Петунин