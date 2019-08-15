Ярмарка «полезла во дворы»

Предприниматели покинули территорию перед Дворцом культуры «Россия» в Ленинском районе Саратова, которая была занята ярмаркой с 1990х годов. Это произошло после соответствующего решения суда, который встал на сторону администрации в споре с арендатором земельного участка ООО «Рекламный мир» депутата саратовской гордумы Олега Комарова. Около двух лет назад были утверждены границы охраны объекта культурного наследия, которым является дворец, после чего размещение торговых объектов в их пределах стало невозможно. Арендатор освободил территорию, однако он указывает на «коррупционную составляющую» в этом споре, поскольку, по его данным, договоры аренды разорвали не со всеми организациями. Мэрия обещает сделать площадь перед ДК зоной отдыха.

Торговля перед саратовским Дворцом культуры «Россия» окончательно признана незаконной. Правоту городской администрации в споре с арендатором земельного участка площадью 1268 кв. м ООО «Рекламный мир» подтвердил 12й арбитражный апелляционный суд. Вчера апелляционная инстанция отказала арендатору в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции, который расторг договор аренды территории от 4 октября 2000 года.

Как сообщал „Ъ“, спорный земельный участок находится в границах территории объекта культурного наследия местного значения, которым является ДК «Россия» 1959 года постройки. Границы были установлены приказом начальника саратовского управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Мухиным от 27 декабря 2017 года. В охранную зону вошли площадь перед Дворцом культуры, занятая торговыми павильонами, сквер с памятником Владимиру Ленину.

С конца декабря 2017 года в охранной зоне рядом с ДК запрещено капитальное строительство, земляные и строительные работы, размещение рекламных конструкций, искажающих восприятие объекта культурного наследия, объектов некапитального строительства, нестационарных торговых объектов (павильонов, ларьков, киосков, автолавок).

После публикации приказа площадь перед ДК освободили от ярмарки, которая располагалась в этом месте с 1990х годов, однако в начале января 2018 года ларьки и автолавки вернулись на свои места. В мае прошлого года в Арбитражный суд области поступил иск мэрии к ООО «Рекламный мир» о расторжении договора аренды земельного участка. Единственным учредителем организации является депутат саратовской городской думы Олег Комаров (в феврале этого года вышел из «Единой России»). Территория была предоставлена ему в долгосрочную аренду (на 25 лет).

Как следует из материалов арбитражного дела, в судах представитель ответчика настаивал, что «осуществление ярмарочной деятельности возможно в иных формах, не запрещенных приказом от 27 декабря 2017 года» в связи с чем, по его мнению, оснований для расторжения договора в судебном порядке не имеется. Однако арбитраж расторг договор аренды, мотивировав это тем, что «отнесение территории, на которой ответчик осуществляет деятельность по организации ярмарок, к охранной зоне объекта культурного наследия осуществляется не исходя из субъективных мотивов, но по объективным обстоятельствам, а именно: в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории». Суд решил, что использование земельного участка после отнесения его к охранной зоне стало невозможным по «объективным, не зависящем от сторон обстоятельствам». Решением суда от 28 ноября 2018 года договор аренды был расторгнут. ООО «Рекламный мир» обжаловало это решение в апелляции, однако постановлением от 6 февраля производство по делу было приостановлено по ходатайству коммерческой организации — в связи с оспариванием в Саратовском областном суде приказа, устанавливающего охранные зоны объекта культурного наследия. Облсуд отказал в удовлетворении этих требований, после чего дело по апелляционной жалобе рассмотрел Верховный суд РФ и поддержал суд первой инстанции. После этого продолжилось рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции.

Со вчерашнего дня предприниматели убрали палатки и автолавки. По словам горожан, площадь действительно освободилась, однако торговые объекты переместились к расположенному рядом стадиону. Вчера на постоянно действующем совещании глава города Михаил Исаев предостерег предпринимателей от незаконной торговли. По его данным, торговцы «полезли во дворы и проулки». Он потребовал от администрации Ленинского района и управления муниципального контроля уделить этой проблеме особое внимание. Главе района Ладе Мокроусовой поручено проработать вопрос создания на площади зоны отдыха.

Руководитель ДК «Россия» Ольга Сынкина также высказывала надежды увидеть территорию перед учреждением «облагороженной и благоустроенной».

Депутат гордумы Олег Комаров ранее отмечал, что иск был подан только против ООО «Рекламный мир», хотя, по его данным, договоры аренды с другими организациями были продлены. Он усмотрел в этом «проявление коррупции» и выразил намерение бороться с ним, однако каким именно способом, не пояснил.

Марина Ковалева