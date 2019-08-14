В Курской области могут создать охранную зону почти на 290 га

Вокруг особо охраняемой природной территории «Балка Ржавец» в Мантуровском районе Курской области власти планируют создать охранную зону. Площадь памятника природы должен составить 287,5 га. Как сообщили в региональном департаменте экологической безопасности и природопользования, создание охранной зоны необходимо для сохранения «уникального комплекса степной и меловой растительности, являющегося местом обитания редких видов флоры и фауны области». Кроме того, особый статус должен снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на объекты памятника природы.

О том, как в Воронеже принимали проект буферной экозоны, в материале “Ъ-Черноземье” «“Северный лес” вырос из зеленого пояса».

Владимир Зоркий