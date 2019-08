Наталья Ротенберг закрепляет за собой фамилию

Наталья Ротенберг решила зарегистрировать бренд «Ротенберг»: бывшая супруга российского бизнесмена подала заявку в Роспатент. Решения по этому товарному знаку пока нет. Зато у Натальи Ротенберг есть другие зарегистрированные бренды, под одним из них производят кондитерские изделия. А что будут продавать под маркой «Ротенберг»? И насколько это удачное название? Разбирался Иван Корякин.

Что планирует выпускать бывшая супруга Аркадия Ротенберга Наталья под брендом «Ротенберг», пока не очень понятно: заявка подана сразу на семь классов — от питания и алкогольных напитков до парфюмерии, одежды и обуви, пишет РБК. Бывшая супруга бизнесмена претендует даже на категорию программ для телемагазинов. Но в этом нет противоречия, бренды так и регистрируют, отмечает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина: «Зачастую при регистрации охватывается больший объем классов Международной классификации товаров и услуг для того, чтобы, возможно, в будущем как-то расширить свое поле деятельности».

Но о поле деятельности Натальи Ротенберг кое-что известно. В ее активе есть уже зарегистрированные бренды, в частности, «Князь Альберт», The First Lady, Margo и The World of ARISTOCRATKA. Но если о первых известно мало, хотя звучат они премиально, то под последним названием должна появиться, например, гранола. «Исключительная гранола, — как отмечено на сайте проекта, — создана для тех, кто стремится к исключительному качеству питания и благополучию». Также ARISTOCRATKA — это натуральная артезианская вода, «превосходный» шоколад и «восхитительные зефирки». Они, к слову, попали на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте бренда: на кадре видно работающий конвейер и подписано «Getting ready!!!!!», то есть «готовимся». К чему, правда, непонятно, потому что ни Х5 Retail Group, ни «Азбука вкуса» с брендом не работают.

Перспективы знака «Ротенберг» еще более туманны, но зарегистрировать его хорошая идея, считает независимый бренд-эксперт Ирина Зеленкова: «Барышня поступает совершенно здраво, поскольку какой-никакой медийный вес, вес узнаваемости у этого имени есть. И даже если, с точки зрения определенных целевых групп, он, мягко говоря, сомнителен, тем не менее, мы же не будем спорить о том, что это действительно очень узнаваемое имя».

Пока же остается гадать, будет ли «Ротенберг» коньяком или, например, парфюмом. Но что у него, скорее всего, не получится — так это стать успешным товарным знаком, уверен креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман, который тоже использовал известную фамилию, когда создавал водку «Путинка»: «В России фамилия Ротенберг ассоциируется с определенными людьми, и это точно не бывшая супруга бизнесмена, при всем уважении.

Я понимаю, когда Киркоров выпускает под своей фамилией какую-нибудь экстравагантную одежду.

В данном случае Ротенберги — это бизнесмены, магнаты, меценаты, спортивные в том числе. Мне не совсем понятно, как я буду есть конфеты "Ротенберг" или пить водку "Ротенберг"».

Представитель самого Аркадия Ротенберга сообщил "Ъ FM", что сторона не комментирует планы бывшей супруги бизнесмена. И едва ли в фамилии дело, ведь провалились чипсы от Аллы Пугачевой, а пиво «Тинькофф» до сих пор в продаже. Но певица и банкир — одни такие, а Ротенбергов, как минимум, несколько.

Ранее сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова, тоже Сергей, открыл собственный бренд одежды в уличном стиле. Он выпускает худи, трикотажные брюки и футболки.