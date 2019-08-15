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Сменился директор курского Агентства привлечения инвестиций

Бывший министр инвестиционной политики Саратовской области Ирина Кочева оставила пост гендиректора Агентства по привлечению инвестиций Курской области. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщила сама госпожа Кочева. Агентство возглавит общественный советник врио губернатора Романа Старовойта Артур Романенко, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе обладминистрации. Он известен как куратор «мастерских проектов» при губернаторе, где общественники работают над так называемой «народной стратегии развития» региона.

Госпожа Кочева рассказала, что переезжает в Москву и будет заниматься собственным бизнесом в сфере сопровождения инвестиций. «У меня богатый опыт в этой сфере, касающийся сразу нескольких регионов. Но я приняла решение покинуть команду Романа Старовойта, чтобы заняться своим проектом как эксперт»,— сказала госпожа Кочева. В Курской области она курировала в том числе создание особой экономзоны технико-внедренческого типа (господин Старовойт позже сообщил, что регион не будет продолжать работу над ней), планируемую реконструкцию гостиницы «Центральная» в отель Marriott и местного аэропорта.

Сергей Калашников


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