ВТБ потратит 21 млн рублей на уборку своих офисов в Татарстане

15 августа, четверг
Банк ВТБ (ПАО) планирует заключить двухгодичный контракт на оказание услуг по уборке всех своих 34 офисов в Татарстане.
Клининговую компанию банк рассчитывает выбрать в ходе тендера. Начальная стоимость контракта составляет 21,1 млн руб.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить уборку помещений, вывоз мусора, очистку окон (в том числе с применением промышленного альпинизма), фасада, крыши и прилегающих территорий в период с 25 сентября 2019 года по 24 сентября 2021 года.
Заявки на участие в торгах принимаются до 26 августа.