Новую линию ТЭП на воронежской площадке «Сибура» должны запустить в 2020 году

АО «Воронежсинтезкаучук» (дочерняя структура холдинга «Сибур»), реализующее примерно за 5 млрд руб. проект по увеличению мощности производства термоэластопластов (ТЭП) с 50 до 100 тыс. т в год, планирует пуск производства на первый квартал 2020 года, а получение первой прибыли – на 2021. Об этом стало известно по итогам обсуждения 14 августа в Москве реализации специального инвестиционного контракта, в рамках которого и происходит увеличение мощностей воронежской площадки. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры «Сибура» и руководители правительства Воронежской области. По данным компании, проект должен позволить к 2024 году нарастить объем экспорта ТЭП из региона более чем в два раза, а также кратно увеличить объем налоговых поступлений в бюджет.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области, губернатор Александр Гусев в ходе обсуждения уделил внимание экологичности выпуска термоэластопластов. Ожидается, что современная немецкая установка очистки воздушных выбросов позволит сделать производство безопасным для окружающей среды, доведя эффективность очистки воздуха до 99%. «Специальные инвестконтракты – новые формы государственной поддержки. В России их пока не очень много заключено, а крупные проекты вообще единичны. Этим примером мы хотели бы разбудить активность других руководителей предприятий, сказать, что необязательно всегда искать новую площадку для инвестиций, есть действующие промышленные предприятия, на которых можно расширять и организовывать производство», – считает господин Гусев.

Напомним, ТЭП — полимер, который используют, в частности, в дорожном строительстве и кровельной индустрии. Его применение обещает продлить срок службы асфальтобетонных покрытий, повысив устойчивость к трещино- и колеобразованию. О проекте по возведению новой линии по производству бутадиен-стирольных термоэластопластов на площадке АО «Воронежсинтезкаучук» стало известно год назад. С ее учетом, а также вместе с прежними и введенными в 2013 году мощностями, ежегодный выпуск полимерных материалов может достигнуть на предприятии 135 тыс. т. В компании после расширения производства рассчитывают не только полностью закрыть потребности отечественного рынка, но и поставлять полимеры в Европу. Пока же «Воронежсинтезкаучук» ежегодно выпускает порядка 85 тыс. т термоэластопластов. То есть, проектная мощность предприятия по выпуску ТЭП должна увеличиться на 58%. Объем инвестиций в проект в компании не раскрывали, но участники рынка оценивали его ранее в 4,5-5 млрд руб.

Подробнее о планах «Сибура» на воронежскую площадку в материале “Ъ-Черноземье“ «Собрали все полимеры».

Владимир Зоркий