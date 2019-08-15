Плоды защитят за счет бюджета

Национальный союз агростраховщиков совместно с краевым минсельхозом разработали новые программы страхования: на этот раз защитить урожай от негативных погодных условий и вредителей предлагают виноградарям и садоводам. Средняя цена страхового продукта — от 3 тыс. руб. до 10,2 тыс. руб. Стоимость полиса и размер страховой премии рассчитываются исходя из ставок субсидирования, установленных в регионе, и других факторов.



Для поддержки виноградарства и садоводства Кубани Национальный союз агростраховщиков совместно с краевым минсельхозом разработал новые программы страхования. Как заявляют в НСА, программы могут быть предоставлены аграриям на условиях господдержки.

«Для включения в полис с господдержкой отобраны основные риски, которые характерны для садоводства и виноградарства Кубани. Для ведения этого производства требуются длительные вложения в посадку и уход. Поэтому наши предложения включают два полиса: один — по страхованию продукции, другой — по страхованию многолетних насаждений. Господдержка может быть оказана по обоим направлениям»,— пояснил президент НСА Корней Биждов. Он добавил, что страхование рисков виноградарства и садоводства в России пока не получило широкого распространения по причине высокой стоимости, господдержка решит эту проблему.

Виноградарям предлагают два продукта: это программа «Грозди винограда», которая защищает от потери урожая в результате града или распространения вредных организмов, вторая — «Кубанская лоза» — покрывает риски в случае гибели кустов от заморозков, вымерзания (риск периода зимовки) или эпифитотий.

При покрытии 80% страховой стоимости урожая и участии агрария в риске на уровне 10% от страховой суммы стоимость полиса по программе «Грозди винограда» составит около 3 тыс. руб. на 1 га. «Кубанская лоза» при аналогичных параметрах обойдется в 6 тыс. руб.

Как пояснил господин Биждов, есть и более экономный вариант. При покрытии страховой компанией 70% страховой стоимости урожая цена полиса снижается более чем в два раза. «Например, полис по программе “Кубанская лоза” при покрытии в 70% будет стоить 2,3 тыс. руб. на 1 га. При этом максимальная страховая выплата тоже снижается на 30–40%. Однако этот вариант меньше защищает от маленьких убытков, зато, если потери катастрофические, например при полной потере урожая, такое покрытие обеспечивает не менее 2/3 размера максимального убытка»,— пояснил президент НСА.

Программа «Спелый плод» позволит застраховать урожай плодовых деревьев от потерь в результате града или заморозков. Стоимость страхования для агрария при наличии господдержки составит около 10,2 тыс. руб. при покрытии 80% и 3,7 тыс. руб. при покрытии 70% на 1 га. Ориентировочная стоимость для садов интенсивного типа по программе «Плодовые деревья» может составить около 8 тыс. и 3 тыс. руб. на 1 га соответственно.

Господин Биждов говорит, что дороговизна стоимости полиса по этим программам связана с высокой урожайностью культуры на 1 га. Также в союзе добавили, что все расчеты являются ориентировочными, они рассчитываются исходя из ставок субсидирования, установленных в регионе, и других факторов.

По словам председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Краснодарского края, владельца КФХ Виктора Сергеева, положение сельхозпроизводителей может спасти введение обязательного агрострахования. «Сложно доказать страховой случай, страховщики не хотят выплачивать премии. Подобных инцидентов очень много, поэтому сельхозпроизводители не доверяют страховщикам. С этими программами они суетятся, что-то выдумывают, а результата нет. Проблема в том, что у них нет фонда для выплат страховых премий и они всячески от них уклоняются. Если будет введено обязательное агрострахование, как ОСАГО, эта проблема исчезнет сама собой»,— считает господин Сергеев.

Генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский сказал, что в настоящее время компания не страхует свои виноградники, но подобное страхование интересно в перспективе.

Елена Рыжкова, Краснодар