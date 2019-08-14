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Глава Перми отозвал проект тарифного меню

Глава Перми Дмитрий Самойлов отозвал пакет документов по тарифному меню из Пермской думы. Об этом “Ъ–Прикамье” сообщил источник, близкий к представительному органу. В пресс-службе мэрии информацию об отзыве документов подтвердили. «В соответствии с приказом министерства транспорта РФ №158 в действующую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте необходимо внести изменения, поэтому в рамках подготовки к августовскому заседанию гордумы администрация Перми совместно с депутатским корпусом приняли решение рассматривать вопрос поэтапно. Так, на заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов, а в дальнейшем – проект тарифного меню с расчетами стоимости поездки», – пояснили в администрации Перми.

Напомним, тарифное меню в Перми планируется внедрить с 2020 года. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет, как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении проездного на месяц до 40% при приобретении на год. Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом. В Перми по проектным расчетам стоимость разового билета за наличные составит 28 рублей, за безналичный – 24 рубля. Сохранятся и все виды льготных действуюших проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров. Минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов предусмотрены безлимитные проездные документы.

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