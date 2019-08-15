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Ноутбуки остались на полках

Участники рынка считают падение продаж закономерным после роста спроса в 2018 году

Коммерсантъ (Иркутск) от

Продажи ноутбуков в Сибири с начала года в штуках снизились на 11%. Всего за полгода было продано около 137 тыс. устройств на 4,7 млрд руб. Также снизились продажи планшетов — на 26%, смартфоны показали незначительный рост — 1%. Участники рынка считают падение закономерным после активных продаж в 2018 году: пользователи, купившие ноутбуки перед повышением цен в 2014 году, обновили свои устройства. На продажи также влияет снижение доходов населения и рост цен на устройства, отмечают ритейлеры.


Сибирский рынок ноутбуков по итогам первого полугодия 2019 года показал снижение в штуках на 11%, в деньгах снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 2%, рассказали “Ъ” в компании «Связной». Всего, по ее данным, за этот период было продано 137 тыс. шт. на 4,7 млрд руб. Рынок планшетов показал еще большее снижение — на 26% в штуках и на 14% в денежном выражении. Объем продаж в Сибири составил 137 тыс. шт. на 1,4 млрд руб. В «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают снижение продаж ноутбуков и приводят похожие цифры — падение в штуках составило 10%, в деньгах продажи остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Всего сибиряки приобрели с января около 133 тыс. ноутбуков, сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». «Планшеты теряют свою ауди­торию — их вымещают смартфоны с широкой диагональю. Штучные продажи в Сибири, как и по всей России, снизились на 5% и составили 135 тыс. устройств»,— рассказали в компании.

Ритейлеры отмечают, что продажи смартфонов остаются драйвером рынка электроники. По итогам шести месяцев в России оборот категории вырос на 12% в деньгах и на 6% в штуках, сообщили в «М.Видео-Эльдорадо». В Сибири, по оценкам группы, наблюдается сопоставимая динамика: куплено около 1,6 млн устройств на общую сумму 26 млрд руб. По данным компании «Связной», в Сибири рынок смартфонов показал за полугодие рост 1% по количеству проданных устройств и 10% в деньгах. Объем продаж составил более 1,7 млн шт. на 25,6 млрд руб. Рынок продолжает концентрироваться вокруг пяти ведущих игроков: Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и Honor, говорят в «М.Видео-Эльдорадо».

Снижение продаж ноутбуков является закономерным и вызвано отложенным спросом. Пик продаж пришелся на 2018 год, пользователи, купившие ноутбуки перед повышением цен в 2014 году, обновили свои устройства, считают в «М.Видео-Эльдорадо». В Сибири в 2018 году рынок ноутбуков показал приличный рост — 20%, говорит управляющий западно-сибирским и дальневосточным филиалами компании «Связной» Сергей Шляхтич.

Падение продаж ноутбуков связано еще и с тем, что несколько лет подряд снижаются доходы населения, говорит руководитель группы закупок «компьютеры/ноутбуки» компании «Ситилинк» Николай Петров. На структуре продаж сказалась и ситуация с мировым дефицитом дешевых линеек процессоров, отмечает он: «Если раньше люди покупали свой первый ноутбук за 10–15 тыс. руб. и могли поменять его через год, то со второй половины 2018 года предложения ноутбуков в низком ценовом сегменте резко сократились». Средний чек на ноутбуки в Сибири в 2019 году — 36 тыс. руб. (рост к 2018 году — 15%, к 2017 году — 38%). Покупатели стали выбирать более дорогие и производительные устройства. Это значит, что цикл смены ноутбуков у большой части пользователей удлинился»,— говорит он.

Рост продаж смартфонов в деньгах связан со смещением покупательского спроса в сторону более технологичных моделей, говорит Сергей Шляхтич. Несмотря на снижение доходов населения, рассрочки и кредитные программы способствуют удержанию этой тенденции, считает Николай Петров. В 2017–2018 годах в Сибири смартфоны по цене до 7 тыс. руб. составляли около 45% всех продаж, в 2019 году — 32%, а устройства в сегменте от 7 тыс. до 15 тыс. руб. занимают уже половину всех продаж смартфонов, отмечает эксперт: «Дисплей с диагональю 5,5 дюйма и более, наличие двойной или тройной камеры, большой объем встроенной памяти — все это стало нормой и ведет к удорожанию средней стоимости устройства». По данным участников рынка, средняя цена смартфона в Сибири за первое полугодие 2019 года выросла примерно на 6–9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 24–28% по сравнению с периодом 2017 года.

Тренд на снижение продаж ноутбуков и планшетов будет продолжаться до конца года, расходится этот товар гораздо сложнее, чем смартфоны, полагает генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«Сокращение продаж в разных сегментах составило от 9,3 до 19,9%, что существенно для данного рынка. На снижение покупательской способности в России оказала влияние, в частности, подскочившая цена на доллар из-за торговой войны между Китаем и США»,— говорит он. Низкий рост продаж смартфонов в Сибири первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал связывает, в частности, с перенасыщением рынка: «На позитивной волне 2018 года образовалось большое количество "складской" продукции, не находящей сегодня клиента на рынке. Аналогичная ситуация сейчас на рынке планшетов и ноутбуков». В России в 2018 году было продано 30 млн смартфонов, но и в 2016 году было продано столько же — органический рост рынка давно закончился, говорит аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. «В нашей стране в условиях насыщенного рынка это означает, что каждый владелец смартфона меняет трубку раз в три-четыре года. Это довольно часто. В условиях ограниченности потребительских бюджетов, ноутбуки и особенно планшеты выбывают из борьбы»,— говорит он. В денежном выражении рынок ноутбуков и смартфонов может вырасти по итогам года, даже несмотря на количественный спад, учитывая рост цен на эти устройства, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Оксана Павлова


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