Не единая в своем роде

В Республике Алтай участники общественного движения «Алтай Курултай», в которое входят представители алтайских родов, призвали избирателей отдавать свои голоса за любую партию, кроме «Единой России». Свою позицию они объясняют тем, что ни один коренной алтаец не смог выдвинуться на выборы главы республики, а действующее руководство региона не спешит решать вопросы национальной идентичности населения республики, например, вернуть в школы обязательное изучение алтайского языка. Политологи говорят, что реакция алтайцев была неожиданной — до этого считалось, что коренной электорат разобщен.

Региональное общественное движение (РОД) «Алтай Курултай» в Республике Алтай обратились к избирателям с просьбой отдать свой голос на предстоящих выборах депутатов Госсобрания — Эл Курултая и на выборах главы за любую партию, кроме кандидатов кроме выдвинутых «Единой Россией». Это предложение они объяснили тем, что ни один коренной алтаец не смог пройти муниципальный фильтр на выборах главы республики: бизнес-омбудсмен региона Леонид Ефимов, директор ООО «Борозок» Мерген Теркин, гендиректор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов и руководитель реготделения «Зеленых» Александр Чеконов. «Это стало последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения. В последнее время власть региона игнорирует коренное население, не решает вопросы, которые ставит перед властью "Алтай Курултай"»,— сказал “Ъ” глава правления «Алтай Курултай», член общественного совета при главе республики Алтай по межнациональным и межрегиональным отношениям Василий Кудирмеков.

РОД «Алтай Курултай» было создано в 2013 году, оно объединяет представителей всех алтайских родов. Состоит из правления Тес Терго, в которое входят зайсаны, имеющие право говорить от имени своего рода, Аймак Башчи, говорящий от имени районов республики и всенародно избранного Эл Башчи — лидера данной организации. Коренные жители составляют 34% от общего населения республики.

Выборы главы Республики Алтай и депутатов в Госсобрание — Эл Курултай пройдут 8 сентября. За пост главы республики будут бороться представители трех партий: действующий врио губернатора Олег Хорохордин («Единая Россия»), депутат Госсобрания Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).

«Олег Хорохордин собирается стать главой региона, не зная нашу республику и наш народ. Я предлагал встретиться ему с коренными алтайцами, обсудить общественные национальные аспекты, которые нас беспокоят. Например, в начальных школах сейчас не обучаются на алтайском языке, все маленькие дети говорят на русском языке, на ТВ-каналах мало времени отводится программам на алтайском»,— сказал Василий Кудирмеков. По его словам, представители «Алтай Курултай» напавили в правительство республики список из 29 вопросов по проблемам алтайского народа и предложили провести встречу с руководством региона для их обсуждения. Это, например, отсутствие написания названий населенных пунктов на двух государственных языках Республики Алтай, так и не начатое строительство обещанной президентом РФ единственной городской национальной школы №7 и др. Однако, как отметил господин Кудирмеков, время для встречи правительство так и не определило: «Мы видим в этом нежелание решать наши вопросы, с нами встречаться». В правительстве Республики Алтай не ответили на запрос “Ъ”.

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что реакция коренных алтайцев была неожиданной: «До этого считалось, что коренной электорат разобщен. Как правило, в таких организациях превалируют внутренние конфликты». Константин Лукин отмечает, что недопуск коренных алтайцев на выборы главы республики «сыграл роль детонатора»: «Они вынужденно объединились, потому что посчитали недопуск нарушением и оскорблением себя как народа. Риск протестного голосования в регионе сегодня высок, учитывая то, что родоплеменные отношения у коренного населения очень сильны». Политтехнолог Андрей Некрасов отмечает, что желание коренных алтайцев видеть в правительстве региона представителя «титульной нации было всегда»: «Ожидания у народа были достаточно высоки, но с ними никто не работал и они вылились в консолидированный протест». На предстоящих выборах шансы Олега Хорохордина будут зависеть от того, как именно он продолжит свою кампанию, говорит Константин Лукин: «Пока он является лидером губернаторской гонки — назначен президентом и имеет самый большой бюджет избирательного фонда. Главная угроза для него — это не конкуренты, а наличие протестного голосования в регионе». По мнению политтехнолога, на победу Олега Хорохордина могут повлиять три фактора: станет ли он «своим» для алтайцев, сможет ли погасить протестную повестку и соответствовать лозунгу своей предвыборной кампании «Сильный Алтай». В случае второго тура Олег Хорохордин, скорее всего, столкнется со своим главным конкурентом — коммунистом Виктором Ромашкиным, который много лет живет в республике и знает алтайский язык, говорит Константин Лукин.

Юлия Сасевич