«Даже такие выборы лучше, чем их отсутствие»

Россияне теряют интерес к выборам и разуверились в партиях, гласят данные опроса «Левада-центра». Более 40% опрошенных граждан заявили, что не собираются голосовать на предстоящих в 2021 году думских выборах. Это самый высокий отрицательный результат с 2016 года. В свою очередь, рейтинг «Единой России» упал с 39% до 28%. Показатели КПРФ и ЛДПР остаются стабильными — около 10%. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что власти стоит задуматься о большой реформе.

Дмитрий Песков прокомментировал проблему следующим образом — делать выводы рано: на дворе отпускной сезон, в августе люди менее политизированы, да и в целом такая тенденция везде, в Европе вон тоже низкая явка на выборах. Что касается самой «Единой России», то там отметили, что опрос «Левады-центра» наглядно показывает — партия имеет хорошие перспективы вновь занять лидирующие позиции в Государственной думе.

И, тем не менее, насчет августа можно поспорить: у нас в сентябре пройдут региональные выборы, в том числе губернаторские в Санкт-Петербурге и парламентские в Мосгордуму. Главный кандидат на выборах в Северной столице — Александр Беглов — в ходе дебатов с соперниками публично отрекся от «Единой России», назвав себя беспартийным кандидатом. После чего с сайта партии власти исчезла биография врио градоначальника Петербурга.

Что касается Москвы, то здесь среди основных соискателей мандатов — сплошь самовыдвиженцы, крепкие хозяйственники.

Если же говорить о других партиях так называемой системной оппозиции, то, согласно опросам «Левады-центра», их рейтинг стабилен. Однако его язык не поворачивается назвать высоким. Еще известно, что на прошлогодних региональных выборах победу одерживали рядовые домохозяйки. Все это породило очередную волну слухов о том, что в Кремле якобы вновь задумались о создании некой партии, которая должна быть умеренно либеральной и способствовать выходу пара, то есть реализовать запрос граждан на перемены. По идее, это вопрос непраздный, поскольку если дальше так пойдет, то рейтинг «Единой России» может скатиться до совсем уж неприличных значений.

Сложно представить, что на предстоящих выборах в Госдуму пойдут сплошь беспартийные крепкие хозяйственники, или же нам представят соответствующую партию.

И тем более странно будет видеть во время парламентской кампании 2021 года еще более убеленных сединами Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Также не безоблачным выглядит будущее «Справедливой России».

Тем не менее, судя по заявлениям Кремля, наверху не склонны драматизировать ситуацию и уверены в том, что, на самом деле, власть по-прежнему любима народом. Что касается социологических опросов, то всегда можно изменить методику их проведения. Но даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. В этом и есть главная опасность — в том, что выбирать нам предложат не ярких кандидатов, а между плохим и очень плохим. Но, тем не менее, и такой вариант нельзя исключать.