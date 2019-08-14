В Романе Шаронове признали главного

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал старшего тренера казанского «Рубина» Романа Шаронова на 200 тыс. руб. за «демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера». При этом сам клуб оштрафован на 1 млн руб.

В Москве состоялось заседания КДК РФС, по итогам которого было принято решение наказать «Рубин» и Романа Шаронова за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера.

Напомним, перед началом нынешнего сезона РФС отправил в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro. Причиной стал запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву руководить игроками с тренерской скамьи в матчах еврокубков в сезоне-2019/20.

Принципиальный момент: согласно регламенту, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro UEFA либо проходить соответствующее обучение по данной категории.

По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, комитетом было получено письмо от генерального секретаря РФС Александра Алаева о фактическом выполнении функций главного тренера «Рубина» его старшим тренером Романом Шароновым. В результате изученных материалов СМИ и других данных «за систематическое и демонстративное фактическое исполнение Шароновым обязанностей главного тренера, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера» и было вынесено решение о штрафе клуба на 1 млн руб., а самого специалиста — на 200 тыс. руб.

Официально главным тренером «Рубина», который после пяти туров чемпионата России с семью очками занимает восьмое место, является испанец Эдуардо Докампо. Похожая ситуация в «Краснодаре», где главным тренером заявлен Сергей Матвеев, но руководящие функции де-факто исполняет старший тренер Мурад Мусаев. Однако, судя по всему, функционерам РФС эта ситуация не так сильно бросается в глаза.

Арнольд Кабанов