Корпоративные новости на "Ъ FM"

«Точка кипения» в потребительском кредитовании еще не достигнута, но наиболее проблемным клиентам деньги уже не выдают. Это заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным, отвечая на вопрос президента о проблемах в этом секторе. Путин рекомендовал работу продолжать, чтобы «людей не доводить до какого-то экстремального состояния». Также господин Костин заявил о возможном снижении ипотечных ставок уже до конца года.

Сотрудники наземных служб авиакомпании Iberia намерены провести новые забастовки в аэропорту Барселоны «Эль-Прат». Они пройдут 24, 25, 30 и 31 августа, сообщает газета Vanguardia. Из-за предыдущих забастовок 27 и 28 июля были отменены более 130 рейсов. Всего в наземных службах аэропорта работают 2700 тысячи сотрудников Iberia. Руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, требующими увеличение персонала из-за высокой нагрузки.

Компания Google открыла возможность для своих пользователей входить в ее сервисы по отпечатку пальца, говорится в интернет-блоге компании. Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay. Функция уже доступна пользователям устройств Pixel и в ближайшее время станет доступна на всех устройствах с операционной системой Android 7+.