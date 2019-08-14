Кубанский застройщик может обанкротиться из-за долгов в проекте реконструкции «Артека»

Московское ООО ССК «Газрегион» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве краснодарского ООО КНГК «Флагман», сообщается на сайте суда. Ранее «Газрегион» получил решение о взыскании с кубанской компании 17,5 млн руб. долга, образовавшегося в том числе в проекте реконструкции детского центра «Артек» в Крыму.

По данным суда, ООО КНГК «Флагман» выступало субподрядчиком и не вернуло генеральному подрядчику – ООО ССК «Газрегион» – неотработанный аванс за работы на территории «Артека». Кроме того, между компаниями «Газрегион» и «Флагман» имеется еще ряд спорных вопросов по взаимным обязательствам. ООО КНГК «Флагман» было зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году, учредитель и гендиректор – Илья Гунченко. По данным участников рынка, ООО КНГК «Флагман» связано с одним из крупнейших краснодарских застройщиков, ГК «Флагман». В частности, до 2016 года совладельцем КНГК «Флагман» был Иван Валерьевич Чернышов, сын председателя совета директоров ГК «Флагман» Валерия Чернышова. Максимальная выручка ООО КНГК «Флагман» была отмечена в 2013 году – 863 млн руб., затем оборот стал снижаться и в 2017 году стал нулевым. Убыток застройщика составил 136 млн руб.

Анна Перова, Краснодар