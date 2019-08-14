Саратовское УФАС усмотрело сговор при повышении цен на проезд до 23 рублей

Саратовское УФАС усмотрело признаки картельного сговора в одновременном увеличении цен на проезд в автобусах большой и малой вместимости четырьмя перевозчиками 28 июля – 1 августа 2018 года. Речь идет АО «Автокомбинат-2», АО «Межгородтранс», ООО «Икар-Авто», МУПП «Саратовгорэлектротранс», уточнили в пресс-службе ведомства.

В тот период стоимость проезда выросла с 17 до 23 руб. Уточняется, что указанные организации обслуживали разное количество маршрутов, эксплуатировали разное количество транспортных средств, численность персонала перевозчиков также не является одинаковой, поэтому «расходы на перевозку не могут быть одинаковыми, а повышение стоимости проезда на одну и ту же величину не может быть экономически обоснованной для каждого хозяйствующего субъекта», делает выводы антимонопольный орган.

Экономическое обоснование повышения цены с учетом указанных обстоятельств перевозчики предоставить не смогли.

Марина Ковалева