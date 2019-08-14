ЦИК Татарстана отказал Рафгату Алтынбаеву в регистрации на выборах в Госсовет

ЦИК Татарстана рассмотрел жалобу бывшего мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева на решение территориальной комиссии, которая отказался его регистрировать кандидатом в депутаты Госсовета по Комсомольскому одномандатному округа. Члены Центризбиркома признали отказ ТИКа законным. Жалобу господина Алтынбаева оставили без удовлетворения.

Напомним, господин Алтынбаев для регистрации представил в ТИК 1797 подписей, однако 291 из них были признаны «недостоверными».

Рабочая группа Центризбиркома организовала повторную проверку подписей. Она «восстановила» 54 подписи, однако действительных подписей все равно недостаточно для регистрации.

Кроме того, рабочая группа подтвердила другие нарушения, допущенные кандидатом при подаче документов.

Представитель господина Алтынбаева Юрий Удовенко сообщил, что отказ в регистрации будет обжалован в суде.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"