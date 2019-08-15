Малый бизнес попал под сокращение

В Челябинской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за год снизилось на 6,7%, или почти на 10 тыс. Число занятых работников уменьшилось на 20,8 тыс., или на 5,6%. Среди регионов Урала Челябинская область по темпу сокращения субъектов МСП уступает только Курганской. В министерстве экономического развития региона считают, что данные налоговой службы не совсем точно отражают реальную ситуацию, и в целом это общероссийская тенденция, связанная со снижением потребительского спроса. По мнению экспертов, в Челябинской области ситуация, характерная для всей страны, усугубилась политикой предыдущего руководства, экологическими проблемами и оттоком населения.



В Челябинской области за год количество организаций малого и среднего предпринимательства сократилось на 6,7%, или на 9,6 тыс. По данным единого реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы России на 10 августа, в регионе зарегистрировано 134,4 тыс. организаций. На аналогичную дату год назад насчитывалось 144,1 тыс. Число работников в сфере МСП уменьшилось на 5,6%, или на 20,8 тыс. человек, до 346,2 тыс. По сравнению с июлем этого года, в августе количество организаций и занятых в них сократилось на 8,3% и 3% соответственно.

Согласно данным ФНС, сегодня из общего числа действующих субъектов МСП в Челябинской области 55% — это индивидуальные предприниматели (74,1 тыс.). За год их стало меньше на 4,7 тыс., или почти на 6%. Количество юридических лиц сократилось на 7,6%, до 60,2 тыс. организаций.

Почти 96% всех субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинской области — это микропредприятия (129 тыс.). Число малых организаций за год уменьшилось почти на тысячу, до 5 тыс. субъектов, средних — на 41, до 32 компаний.

В целом по России количество субъектов МСП за год сократилось на 4%, число работников — на 5,2%. Среди регионов Уральского федерального округа темпы закрытия предприятий малого и среднего бизнеса в Челябинской области одни из самых высоких. Хуже ситуация только в Курганской области, где за год количество субъектов уменьшилось на 7,8% (осталось 21 тыс.). В Свердловской области зафиксировано сокращение на 2% (194,2 тыс.), в Тюменской — на 1% (64,1 тыс.), в Ханты-Мансийском автономном округе — на 3% (59,1 тыс.), в Ямало-Ненецком — на 4,4% (17,3 тыс.).

В министерстве экономического развития Челябинской области считают, что единый реестр субъектов МСП не совсем корректно отражает реальную ситуацию. «Я бы не брала эти цифры за основу, потому что есть много разных факторов. Как раз к 10 августа происходит чистка реестра, часть неподтвержденных компаний оттуда исключается, цифры получаются некрасивые. Кроме того, происходит укрупнение компаний. Также у нас существует пропаганда самозанятых, и ряд предпринимателей переходят в их ряды. Это тоже повлияло»,— говорит начальник управления инвестиционного развития министерства экономического развития Челябинской области Елена Раевская. По ее словам, в целом проблема сокращения субъектов МСП характерна для всей страны, наблюдается в большинстве регионов и связана «с общими экономическими тенденциями», в частности со снижением реально располагаемых доходов населения. Госпожа Раевская отметила, что в Минэкономразвития России одним из решений проблемы видят реализацию национальных проектов, которые пока только начинают работать.

По мнению вице-председателя челябинского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Олега Витковского, на ситуацию в регионе, помимо общих для малого бизнеса страны неблагоприятных условий, повлияла политика предыдущего руководства Челябинской области.

«Мы были свидетелями прошлой пятилетки, когда предприниматели уезжали, а те, кто оставался, старались создавать новые мощности больше в соседних регионах, чем в своем. У нас не принимались необходимые усилия для открытия в регионе больших предприятий, реализации крупных инвестпроектов, если не считать ММК и РМК. Предприятия с высокой добавленной стоимостью генерируют вокруг себя большое число малых компаний, дают толчок развитию экономики. На протяжении последних пяти лет у нас такого не было. Сегодня картина поменялась, люди перестали массово уезжать, началось движение по всем направлениям. Сейчас я вижу отложенный спрос на открытие малых и средних предприятий, думаю, через год сокращения не будет»,— говорит господин Витковский. По его словам, падение было бы еще более заметным, если бы не система поддержки малого и среднего бизнеса, сложившаяся в регионе при прошлом руководстве, которая действовала вполне эффективно.

Сопредседатель челябинского регионального отделения «Деловой России» Николай Малетин в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметил, что существующая региональная система поддержки субъектов МСП охватывает менее 0,5% от общего числа компаний и предпринимателей.

«Следовательно, можно сделать вывод — никакого большого экономического эффекта это не приносит, к сожалению. Нам не хватает масштаба. Конечно, поддержка идет, деньги выделяются, кто-то их получает, это все правильно и хорошо, но, чтобы был эффект, надо охватить хотя бы 20% от всех субъектов МСП»,— говорит эксперт. По его словам, основная причина сокращения малого и среднего бизнеса — падение потребительского спроса и покупательской способности населения — в Челябинской области усугубилась оттоком населения и неблагоприятной экологической повесткой.

Ранее минэкономразвития региона сообщило о том, что за последние шесть лет доходы жителей Челябинской области от предпринимательской деятельности сократились на 35%, с 80 млрд руб. в 2012 году до 52 млрд руб. в 2018-м. По абсолютному значению это показатель уровня 2006 года.

Юлия Гарипова