Хиты 1970-х

Этой осенью одной из самых очевидных, хотя далеко не единственной модной тенденцией станет стиль 1970-х годов. К юбкам в складку с водолазками и высокими сапогами Celine, трикотажным брючным костюмам и бежевым кейпам Chloe, шляпам и шелку с люрексом Alberta Ferretti и Saint Laurent просятся соответствующие украшения. И ювелирный дизайн идет в ногу с современной модой: желтое и розовое золото, длинные сотуары, браслеты-каффы, крупные кольца и серьги с кисточками готовы стать драгоценными акцентами в актуальном гардеробе.

Талита Гетти, 1970 год Фото: Getty Images

Главным ювелирным мейнстримом 1970-х можно считать гламурную версию стиля хиппи, столь любимого иконами стиля Талитой Гетти, женой сына самого богатого человека тех лет, и актрисой Элизабет Тейлор, обладательницей одной из самых крупных ювелирных коллекций в истории. Длинные колье с крупными медальонами, красочные цветовые сочетания драгоценных и поделочных камней, обилие желтого золота были характерны для ювелирных домов Bvlgari и Van Cleef & Arpels. Впоследствии Van Cleef & Arpels решили сделать этот стиль более доступным для широкой аудитории и придумали длинные сотуары Alhambra, которые почти мгновенно стали бестселлером марки и по-прежнему являются одной из самых узнаваемых ее коллекцией. У Bvlgari помимо роскошных вещей высокого ювелирного искусства в стиле 1970-х тоже можно найти варианты на тему длинных колье в виде золотой цепочки с миниатюрными кулонами-вставками. Воспоминания о роскошном и беззаботном богемном образе жизни хранит и дом Boucheron — намек на это есть в названии коллекции Serpent Boheme и самих украшениях, длинных серьгах, браслетах с кисточками, крупных кольцах и сотуарах.

Дизайнер Эльза Перетти Фото: Getty Images

Феминизм 1970-х годов вместе с бюстгальтерами упразднил классические украшения с бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами, характерные для верхушки общества 1950–1960-х годов. Некоторые ювелирные дизайнеры воспользовались сменой социальной парадигмы и стали авторами нового ювелирного стиля эпохи, заявив о праве женщин носить украшения не только вечером на званые обеды и ужины, но и днем для собственного удовольствия. Так, дизайнер Эльза Перетти, много работавшая с американским ювелирным домом Tiffany & Co., видела в ювелирных украшениях друзей женщин, а не их поработителей. Многие из созданных ею украшений востребованы и популярны сегодня, среди них созданные для дома Tiffany & Co. браслет Bone, чокер Claw и подвеска Open Heart.

Возможно, возвращение стиля 1970-х в мудборды модных дизайнеров, отвечающих за то, какую одежду и аксессуары мы носим, свидетельствует о похожих социальных процессах тех лет и нашего времени, в частности о борьбе за освобождение женщины от общепринятых в обществе условностей. Вместе со сменой отношения к женщине окружающих меняется и ее отношение к собственному образу, исчезают ограничения, связанные с ювелирными украшениями. И вещи, актуальные в 1970-х, вновь выглядят актуально.

Celine Oscar de la Renta Chloe Saint Laurent Alberta Ferretti

Ювелирные бренды хорошо знают об этом круговороте стилей и, так как работают с «вечными ценностями», периодически добавляют к легендарным коллекциям прошлого новые вещи: то длину изменят, то размер, то инкрустацию сделают другими драгоценными камнями. Самым ярким примером ювелирных украшений, придуманных в 1970-х годах и популярных по сей день, несомненно, являются браслеты Cartier Love и Juste Un Clou, созданные дизайнером Альдо Чипулло. Оба являются объектом желания и статусным символом для многих современных модниц, падких на знаковые вещи известных брендов. Стоит также упомянуть коллекцию Tango итальянского бренда Pomellato из колье, браслетов и колец в виде крупных цепей.

Cartier, браслет Juste un Clou, розовое золото, бриллианты Boucheron, браслет Serpent Boheme, желтое золото, перламутр, бриллианты Pomellato, сотуар Nudo, розовое золото, обсидиан, бриллианты Pomellato, браслет Tango, розовое золото, бриллианты Tiffany & Co., браслет Elsa Peretti Bone, желтое золото Tiffany & Co., колье Elsa Peretti Snake, желтое золото H.Stern, серьги Diane Von Furstenberg Icon, желтое золото Bvlgari, сотуар Serpenti, желтое золото, малахит, бриллианты Bvlgari, сотуар Bvlgari Bvlgari, розовое золото, карнелиан, перламутр, розовый опал, малахит, кошачий глаз Roberto Coin, кольца Sauvage Prive, розовое золото, черный и белый жадеит, бриллианты

Надо сказать, цепи — один из главных мотивов украшений 1970-х. В том числе тонкая длинная цепочка с кулоном, которая сегодня есть почти у всех крупных ювелирных домов. Так что дополнить гардероб с модными обновками Celinе и Saint Laurent без труда можно с помощью ювелирных вещей, а не бижутерии. Все-таки ювелирные украшения живут вечно.