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Фото: Getty Images

Хиты 1970-х

О главном стиле осени-2019

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Этой осенью одной из самых очевидных, хотя далеко не единственной модной тенденцией станет стиль 1970-х годов. К юбкам в складку с водолазками и высокими сапогами Celine, трикотажным брючным костюмам и бежевым кейпам Chloe, шляпам и шелку с люрексом Alberta Ferretti и Saint Laurent просятся соответствующие украшения. И ювелирный дизайн идет в ногу с современной модой: желтое и розовое золото, длинные сотуары, браслеты-каффы, крупные кольца и серьги с кисточками готовы стать драгоценными акцентами в актуальном гардеробе.


Главным ювелирным мейнстримом 1970-х можно считать гламурную версию стиля хиппи, столь любимого иконами стиля Талитой Гетти, женой сына самого богатого человека тех лет, и актрисой Элизабет Тейлор, обладательницей одной из самых крупных ювелирных коллекций в истории. Длинные колье с крупными медальонами, красочные цветовые сочетания драгоценных и поделочных камней, обилие желтого золота были характерны для ювелирных домов Bvlgari и Van Cleef & Arpels. Впоследствии Van Cleef & Arpels решили сделать этот стиль более доступным для широкой аудитории и придумали длинные сотуары Alhambra, которые почти мгновенно стали бестселлером марки и по-прежнему являются одной из самых узнаваемых ее коллекцией. У Bvlgari помимо роскошных вещей высокого ювелирного искусства в стиле 1970-х тоже можно найти варианты на тему длинных колье в виде золотой цепочки с миниатюрными кулонами-вставками. Воспоминания о роскошном и беззаботном богемном образе жизни хранит и дом Boucheron — намек на это есть в названии коллекции Serpent Boheme и самих украшениях, длинных серьгах, браслетах с кисточками, крупных кольцах и сотуарах.

Феминизм 1970-х годов вместе с бюстгальтерами упразднил классические украшения с бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами, характерные для верхушки общества 1950–1960-х годов. Некоторые ювелирные дизайнеры воспользовались сменой социальной парадигмы и стали авторами нового ювелирного стиля эпохи, заявив о праве женщин носить украшения не только вечером на званые обеды и ужины, но и днем для собственного удовольствия. Так, дизайнер Эльза Перетти, много работавшая с американским ювелирным домом Tiffany & Co., видела в ювелирных украшениях друзей женщин, а не их поработителей. Многие из созданных ею украшений востребованы и популярны сегодня, среди них созданные для дома Tiffany & Co. браслет Bone, чокер Claw и подвеска Open Heart.

Возможно, возвращение стиля 1970-х в мудборды модных дизайнеров, отвечающих за то, какую одежду и аксессуары мы носим, свидетельствует о похожих социальных процессах тех лет и нашего времени, в частности о борьбе за освобождение женщины от общепринятых в обществе условностей. Вместе со сменой отношения к женщине окружающих меняется и ее отношение к собственному образу, исчезают ограничения, связанные с ювелирными украшениями. И вещи, актуальные в 1970-х, вновь выглядят актуально.

Ювелирные бренды хорошо знают об этом круговороте стилей и, так как работают с «вечными ценностями», периодически добавляют к легендарным коллекциям прошлого новые вещи: то длину изменят, то размер, то инкрустацию сделают другими драгоценными камнями. Самым ярким примером ювелирных украшений, придуманных в 1970-х годах и популярных по сей день, несомненно, являются браслеты Cartier Love и Juste Un Clou, созданные дизайнером Альдо Чипулло. Оба являются объектом желания и статусным символом для многих современных модниц, падких на знаковые вещи известных брендов. Стоит также упомянуть коллекцию Tango итальянского бренда Pomellato из колье, браслетов и колец в виде крупных цепей.

Надо сказать, цепи — один из главных мотивов украшений 1970-х. В том числе тонкая длинная цепочка с кулоном, которая сегодня есть почти у всех крупных ювелирных домов. Так что дополнить гардероб с модными обновками Celinе и Saint Laurent без труда можно с помощью ювелирных вещей, а не бижутерии. Все-таки ювелирные украшения живут вечно.

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