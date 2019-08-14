Собственник в 39,1 раз завысил стоимость подлежащего сносу помещения в Саратове

ЖСК «Авиатор 2» выиграл суд у администрации Саратова о взыскании выкупной стоимости нежилого помещения площадью 868,9 кв. м на улице Пономарева, 26. Речь идет о сумме в 1,3 млн руб., уточнили в пресс-службе мэрии.

Требования кооператива были удовлетворены частично, сообщили в мэрии. Изначально истец требовал взыскать с муниципалитета 50,9 млн руб. Такую стоимость помещения установили досудебные эксперты.

Администрации удалось доказать, что спорное нежилое помещение за месяц до подачи иска истец приобрел по договору купли-продажи за 1,3 млн, и удовлетворение требований на 50,9 млн руб. «приведет к неосновательному обогащению, а не к компенсации за подлежащие сносу помещение».

Спорное помещение находится в аварийном, подлежащем сносу доме. Таковым он был признан в 1999 году. Все помещения в нем подлежат расселению.

Марина Ковалева