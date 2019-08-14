В Краснодаре ограничат движение на перекрестке Красной и Северной

С 14 по 23 августа из-за ремонта дороги на пересечении улиц Красной и Северной с 23.00 до 6.00 часов будет ограничено движение транспорта по улице Северной на участке от Рашпилевской в сторону Красноармейской.

Как рассказали в мэрии, автомобилистам можно будет объехать ремонтируемый участок дороги через параллельные улицы. У троллейбуса № 12 вечером 17 и 18 августа последний рейс от Благоева до стадиона «Кубань» будет в 22:05, а рейс в 22:26 проследует до «Галереи Краснодар». Троллейбусы № 13 вечером 15, 16, 19, 20 и 22 августа после 22:30 от Благоева отправятся в депо № 1 через Ставропольскую, Седина, Мира, Октябрьскую, Северную и Тургенева.

Утром с 14 по 22 августа движение троллейбусов в сторону микрорайона Гидростроителей по улице Северной начнется в 06:00 от ТРЦ «Галерея Краснодар».

Троллейбус № 14 вечером 14, 17, 18, 21 августа после 21:40 от Комсомольского микрорайона проследует до ТРЦ «Галерея Краснодар». Утром 16, 17, 20, 21, 23 августа движение троллейбусов от Бальнеолечебницы начнется в 06:15.

Василий Хитрых