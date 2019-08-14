Пострадавшие пчеловоды Удмуртии смогут получить компенсацию

Минсельхоз Удмуртии работает над возможностью возмещения потерь со стороны пчеловодов, пострадавших в результате обработки полей ядохимикатами. Глава ведомства Ольга Абрамова пока не готова комментировать, как именно будет проходить процедура компенсации, но отметила, что документы по данному вопросу находятся в работе. «На федеральном уровне озвучена оценка ущерба в 1 трлн руб., но надо понимать, что она учитывает поля, которые не будут опылены пчелами, недополучение урожая и другие факторы. Ущерб прогнозный очень, мы не готовы оперировать такими данными»,— добавила госпожа Абрамова.

Также министр отметила, что закон о пчеловодстве, принятый в марте 2019 года, будет дополняться и регулировать моменты, с которыми столкнулись пасечники. «Необходимо, чтобы он стал рабочим, а не рамочным. К примеру, впереди у нас создание карты пасек на территории Удмуртии»,— пояснила глава ведомства.

По данным минсельхоза, на сегодняшний день зарегистрировано 213 пасек, пострадавших в результате обработки ядохимикатами полей. По словам пасечников, цены на мед в Удмуртии также поднялись из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость за трехлитровую банку меда возросла с 1,5 тыс. руб. до 1,8 тыс. руб.