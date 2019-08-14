«Трактор» вошел в топ-5 клубов КХЛ по росту зарплат игроков

Хоккейный клуб «Трактор» оказался на пятом месте рейтинга команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по росту общего дохода игроков. Платежные ведомости клубов изучил РБК.

С 2008 года бюджет «Трактора» на зарплаты игрокам увеличился в пять раз, с 205 млн руб. до 1 млрд руб. в сезоне 2018-2019. Челябинский клуб стал одним из десяти команд в КХЛ, которые платят хоккеистам более 1 млрд руб. в год.

Наибольший рост доходов игроков наблюдается в екатеринбургском «Автомобилисте», с 2012 года фонд зарплат спортсменов там увеличился в 6,5 раза, с 228 млн руб. до 1,5 млрд руб. На втором месте – минское «Динамо», но, по сравнению с большинством российских клубов, там игрокам платят не много – 464 млн руб. В рейтинг клуб попал из-за того, что в первом сезоне КХЛ он выдавал игрокам в 6,2 раза меньше денег – 117 млн руб. На третьем месте по росту зарплат оказался московский ЦСКА, выплативший хоккеистам в сезоне 2018-2019 годов 2,1 млрд руб., против 372 млн руб. в сезоне 2008-2019.