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Курганский «Синтез» увеличил чистую прибыль на 34%

Чистая прибыль ОАО «Синтез» (Курган, входит в АФК «Система» и АО «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») по итогам шести месяцев 2019 года составила 600 млн руб., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании увеличилась на 38% и достигла 4,7 млрд руб., сообщает пресс-служба ОАО «Синтез».

Генеральный директор компании Сергей Клыков объяснил такие темпы роста «на фоне стагнирующего фармацевтического рынка России» реализацией стратегии развития, предусматривающей вывод в розницу ряда дженериковых препаратов. Так, рост продаж в розничном сегменте в первом полугодии составил 43%. Кроме того, за счет расширения присутствия на фармацевтических рынках Киргизии и Казахстана завод на 51% увеличил экспорт. Экспортная выручка превысила 740 млн руб.

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