В самарских автобусах оборудуют бесплатные точки доступа Wi-Fi

Открытые точки доступа Wi-Fi планируется установить на ряде автобусных маршрутов Самары. Об этом сообщает городская администрация.

«Предположительно, это будут машины, курсирующие по 66 маршруту – от ул. Грозненской до автовокзала “Центральный”, и по 67 маршруту – от микрорайона “Крутые ключи” до железнодорожного вокзала»,– говорится в сообщении.

Соответствующие маршруты выбраны, потому что ими пользуются жители Куйбышевского и Красноглинского районов. Кроме того, на пути следования автобуса №67 находится много образовательных учреждений, у учащихся которых востребован интернет.

Бесплатный интернет появится в 20 самарских автобусах. Точки доступа заработают с конца августа.