Стала известна программа визита Антона Силуанова в Курганскую область

Минфин РФ опубликовал программу визита первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова в Курганскую область. Он посетит Зауралье в качестве куратора 16 августа и проведет несколько совещаний по реализации нацпроектов, мерам поддержки бизнеса и показателям социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба министерства.

В совещаниях с вице-премьером Антоном Силуановым примут участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, представители федеральных Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, руководители АО «РЭЦ», АО «Корпорация МСП», федерального центра компетенций и фонда развития промышленности России, а также представители бизнеса Курганской области.

На одном из совещаний речь будет идти о реализации трех нацпроектов в Курганской области: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». На встрече с курганскими предпринимателями Антон Силуанов обсудит условия ведения бизнеса в регионе. Также во время одного из мероприятий руководству Курганской области разъяснят целевые показатели социально-экономического развития региона и предложат меры, необходимые для их достижения.