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Роспотребнадзор в Курганской области через суд ликвидировал клинику пластической хирургии

Курганский областной суд удовлетворил иск зауральского управления Роспотребнадзора о ликвидации ООО «Мэрлин», которое занималось развитием клиники пластической хирурги PersonaNova. Работа частного медицинского учреждения представляла угрозу жизни и здоровью людей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Клиенты PersonaNova систематически обращались в суды с исками в отношении учреждения. Как сообщали пациенты, в клинике не возвращали деньги за неоказанные услуги. По исполнительным листам ответчик никому не выплатил компенсацию. Также организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение условий лицензии и использования медицинских препаратов, предоставление недостоверной информации и ущемление прав потребителей.

Решение суда не вступило в законную силу, ответчик может обжаловать его в апелляционной инстанции.

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