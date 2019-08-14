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Героини «Космической одиссеи» — в новой рекламной кампании Elisabetta Franchi

Космос продолжает волновать человечество. Итальянский бренд Elisabetta Franchi представил рекламную кампанию осенне-зимнего сезона, снятую по мотивам научно-фантастической картины Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (напомним, фильм вышел на экраны в 1968 году).

Героини кампании во главе с польской топ-моделью Магдаленой Фраковяк позируют в минималистичных интерьерах инопланетной станции и космического корабля. На их белоснежном фоне яркие образы из новой коллекции особенно выделяются.

Интересная деталь: в «Одиссее» все женские персонажи носили футуристические головные уборы. Увидеть их можно и в рекламной кампании. Жакеты и платья длины мини из твида отсылают к образам первых леди того времени, а комбинезоны, костюмы и аксессуары из винила напоминают о скафандрах как космической униформе.

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