Солнце, пальмы и киоск

В большинстве африканских стран банкам не выгодно открывать отделения, чтобы обслуживать клиентов. А смартфонов, на которых могли бы быть установлены банковские приложения, у большей части населения просто нет. Из-за стечения этих двух обстоятельств Африка стала чемпионом мира по внедрению мобильного банкинга. Ведь все, что для этого нужно,— мобильный телефон, способный отправлять СМС, и киоск с крепкими решетками на маленьком окне.
Крупнейший провайдер сотовой связи Нигерии MTN Nigeria в конце июля получил лицензию у властей на предоставление финансовых услуг и стал первой телекоммуникационной компанией в стране, которая займется еще и мобильным банкингом.
Для южноафриканского мобильного оператора MTN Group, работающего в большинстве стран Африки, эта сделка имеет колоссальное значение: компания получила доступ к новому для себя рынку со 100 млн потенциальных клиентов. Именно столько нигерийцев, по оценкам Всемирного банка, не имеют доступа к банковским услугам. Теперь в стране будет развернута целая сеть точек обслуживания Yello Digital Financial Services Limited — финансового подразделения MTN Nigeria. «Благодаря сети YDFS MTN сможет расширить свои возможности по предоставлению финансовых услуг для тех граждан страны, которые были лишены доступа к ним»,— заявил генеральный директор компании Ферди Мулман.
А потому здесь роль банков выполняют телекоммуникационные компании и сотовые операторы. Их «офисы» — сколоченные из листов железа киоски с небольшим окошком, сплошь усыпанным стальными прутьями, и один сотрудник, сидящий внутри с раннего утра до позднего вечера. Зато таких офисов десятки тысяч и их сети охватывают не только крупные города, но и деревни. Помимо MTN Group распространением услуг мобильного банкинга занимается, например, Vodafone, которая еще в 2007 году разработала систему мобильных платежей M-Pesa специально для двух африканских сотовых операторов — кенийского Safaricom и южноафриканского Vodacom. В итоге M-Pesa добилась колоссального успеха и была развернута в Кении, Танзании, Афганистане, ЮАР, Индии, Румынии и Албании.
Фото: Stephen Wandera, AP
Все, что нужно иметь гражданам, чтобы пользоваться такого рода услугами,— это мобильный телефон. Пользователю даже не нужен гаджет, способный выходить в интернет: все операции осуществляются при помощи СМС. Отправляя текстовые сообщения, клиенты могут открыть лицевой счет, пополнять его и снимать с него деньги, а также совершать различные платежи и переводить деньги другим пользователям.
«В деревне, где нет банков, ты можешь прийти к агенту и совершить трансакцию»,— цитирует Bloomberg Агане, работника одной из точек мобильного банкинга в Аккре. Помимо него в столице Ганы работают еще около 182 тыс. таких же агентов, которые за предоставление своих услуг берут комиссию около 1%. За один день Агане помогает совершить сделки примерно на $3,7 тыс. Заканчивается его рабочий день в девять вечера: «Это очень рискованно. Но другой работы здесь просто нет. И если ты не занимаешься этим, то тебе нечего будет есть».
На конец 2018 года их количество составляло 396 млн человек. Столько нет даже в Азии, где есть Китай — страна с чрезвычайно развитыми системами мобильных платежей и онлайн-торговли. В западных странах мобильный банкинг и вовсе не слишком развит. Здесь пользователи отдают предпочтение приложениям банков для смартфонов и интернет-платежам.
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