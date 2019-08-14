Солнце, пальмы и киоск

В большинстве африканских стран банкам не выгодно открывать отделения, чтобы обслуживать клиентов. А смартфонов, на которых могли бы быть установлены банковские приложения, у большей части населения просто нет. Из-за стечения этих двух обстоятельств Африка стала чемпионом мира по внедрению мобильного банкинга. Ведь все, что для этого нужно,— мобильный телефон, способный отправлять СМС, и киоск с крепкими решетками на маленьком окне.

Крупнейший провайдер сотовой связи Нигерии MTN Nigeria в конце июля получил лицензию у властей на предоставление финансовых услуг и стал первой телекоммуникационной компанией в стране, которая займется еще и мобильным банкингом.

Для южноафриканского мобильного оператора MTN Group, работающего в большинстве стран Африки, эта сделка имеет колоссальное значение: компания получила доступ к новому для себя рынку со 100 млн потенциальных клиентов. Именно столько нигерийцев, по оценкам Всемирного банка, не имеют доступа к банковским услугам. Теперь в стране будет развернута целая сеть точек обслуживания Yello Digital Financial Services Limited — финансового подразделения MTN Nigeria. «Благодаря сети YDFS MTN сможет расширить свои возможности по предоставлению финансовых услуг для тех граждан страны, которые были лишены доступа к ним»,— заявил генеральный директор компании Ферди Мулман.

Банки не торопятся разворачивать сети своих подразделений в африканских странах из-за высокой стоимости их обслуживания, а также высоких налогов, которые делают практически невозможным ведение низкомаржевого бизнеса.

А потому здесь роль банков выполняют телекоммуникационные компании и сотовые операторы. Их «офисы» — сколоченные из листов железа киоски с небольшим окошком, сплошь усыпанным стальными прутьями, и один сотрудник, сидящий внутри с раннего утра до позднего вечера. Зато таких офисов десятки тысяч и их сети охватывают не только крупные города, но и деревни. Помимо MTN Group распространением услуг мобильного банкинга занимается, например, Vodafone, которая еще в 2007 году разработала систему мобильных платежей M-Pesa специально для двух африканских сотовых операторов — кенийского Safaricom и южноафриканского Vodacom. В итоге M-Pesa добилась колоссального успеха и была развернута в Кении, Танзании, Афганистане, ЮАР, Индии, Румынии и Албании.

Фото: Stephen Wandera, AP

Все, что нужно иметь гражданам, чтобы пользоваться такого рода услугами,— это мобильный телефон. Пользователю даже не нужен гаджет, способный выходить в интернет: все операции осуществляются при помощи СМС. Отправляя текстовые сообщения, клиенты могут открыть лицевой счет, пополнять его и снимать с него деньги, а также совершать различные платежи и переводить деньги другим пользователям.

«В деревне, где нет банков, ты можешь прийти к агенту и совершить трансакцию»,— цитирует Bloomberg Агане, работника одной из точек мобильного банкинга в Аккре. Помимо него в столице Ганы работают еще около 182 тыс. таких же агентов, которые за предоставление своих услуг берут комиссию около 1%. За один день Агане помогает совершить сделки примерно на $3,7 тыс. Заканчивается его рабочий день в девять вечера: «Это очень рискованно. Но другой работы здесь просто нет. И если ты не занимаешься этим, то тебе нечего будет есть».

Мобильный банкинг в странах Африки, расположенных южнее Сахары, развивается очень быстро. На долю этого региона уже приходится почти половина от общемирового числа пользователей данной услуги, согласно данным GSM Association.

На конец 2018 года их количество составляло 396 млн человек. Столько нет даже в Азии, где есть Китай — страна с чрезвычайно развитыми системами мобильных платежей и онлайн-торговли. В западных странах мобильный банкинг и вовсе не слишком развит. Здесь пользователи отдают предпочтение приложениям банков для смартфонов и интернет-платежам.

Кирилл Сарханянц